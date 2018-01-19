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Происшествия

Появились устрашающие кадры с места нападения на учеников в Бурятии (ВИДЕО)

19 Января 2018 в 10:29
Появились устрашающие кадры с места нападения на учеников в Бурятии (ВИДЕО)
Фрагмент из видео
На кадрах запечатлен пострадавший класс, в котором ученик школы в Улан-Удэ устроил бойню.

В сети появились устрашающие кадры нападения на школьников в Улан-Удэ. Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 января. Как сообщили НСН в СК Бурятии, на учеников седьмого класса и учительницу напал девятиклассник, вооруженный топором. Один из классов он поджог при помощи бутылки с зажигательной смесью. По последним данным, пострадали семь человек, сообщает RT.

За психологической помощью обратились 17 человек, сообщает ТАСС.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи. В школе была проведена эвакуация.

Выдвигается версия о взаимосвязи между нападениями на школы, которые в течение недели были совершены также в Перми и Челябинской области, сообщает «Интерфакс». Так же появилась информация, что напавший на детей и учительницу во время занятий, накануне через социальные сети предупредил о своих планах одну из учениц.

В эфире НСН заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров констатировал неэффективность действий властей по предотвращению нападений в школах.

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