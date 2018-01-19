Заслуженный учитель объяснил нападение в школе в Бурятии бездействием властей

Эксперт в эфире НСН назвал кошмаром обстановку в российских школах.

Уголовное дело возбуждено по факту нападения в школе Бурятии, в результате которого ранены шесть учащихся и учительница. Сейчас они находятся в больнице, одна девочка находится в тяжёлом состоянии. Нападавший тоже оказался в медицинском учреждении после попытки совершить самоубийство. При этом СМИ сообщают, что подросток, который напал на семиклассников, пытался найти сообщников, сообщает «Интерфакс».

в эфиреконстатировал неэффективность действий властей

«Выводы не делаются, потому что эти выводы надо согласованно сделать разным службам, а это невозможно в обстановке, когда запущен механизм агрессии. Он действует и приносит такие результаты. А действия властей неэффективны. Тут ещё добавляются факторы нарушений: у многих детей власть гаджетов, ослабление авторитета родителей, школы. Эти компоненты, соединившись, дают такую страшную картину. Родители разыскивают их по подвалам, ученики нападают на учителей, учителя прячутся от учеников. Это обстановка кошмара, которую надо осознать», - заключил Снегуров.

Напомним, 19 января в школу №5 посёлка Сосновый Бор недалеко от Улан-Удэ ворвался вооружённый подросток. Он с топором напал на учащихся 7 класса. Потом поджог кабинет. Подростка задержали. В настоящий момент возгорание в учебном заведении ликвидировано. Как рассказала НСН старший помощник прокурора республики Бурятия по связи со СМИ Юлия Павлова, сейчас прокуратура проводит проверку. В полиции нападение уже связали с ЧП в пермской школе, сообщает Ura.ru .