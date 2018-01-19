В СКР Бурятии сообщили подробности нападения на школу

Выдвигается версия о взаимосвязи между нападениями на школы

На школу в микрорайоне Сосновый бор в Бурятии напал девятиклассник, в настоящее время подозреваемый подросток задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил НСН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.



«По предварительным данным следствия, 19 января 2018 года утром ученик 9 класса одной из школ, расположенных в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджог учебное помещение. В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются», - уточнил представитель ведомства.

Позже стало известно о семи пострадавших, сообщает RT.

Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Представители СКР работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе, уточнили в СК Республики.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент выясняют, как работала охрана школы в Бурятии, сообщает РЕН ТВ.

Выдвигается версия о взаимосвязи между нападениями на школы, которые в течение недели были совершенытакже в Перми и Челябинской области, сообщает «Интерфакс».