Полетят головы. Глава НАК об обысках по делу о хищениях в гособоронзаказе

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) рассказал НСН, почему обыски ФСБ проходят в Москве, Петербурге и Липецке.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проводит в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что в ходе мероприятий силовики изымают носители информации и документы, которые имеют значение для расследования.

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов разъяснил НСН, почему обыски проходят именно в этих трех городах.

«В Москве они проходят, поскольку здесь головные офисы. Есть некая система управления в рамках тех задач, которые давали в оборонзаказе и в Ростехе. Санкт-Петербург и Липецк — это исполнители. Дальше идут фирмы-посредники, и это очень важно, поскольку там были прослойки, и эти прослойки как раз и проверяют», — пояснил глава НАК.

Кирилл Кабанов напомнил, что в конце прошлого года президент Владимир Путин заявил о необходимости детально проанализировать проблемы с реализацией гособоронзаказа. Собеседник НСН рассказал, почему именно в этой области необходимы антикоррупционные проверки.

«У нас гособоронзаказ очень закрытый и подвержен коррупции, в том числе с 1990-ых годов. Как это было, так и осталось, хотя реальная ситуация изменилась. Я думаю, что учитывая то, что мы сейчас видим, полетят большие головы», — предупредил Кирилл Кабанова.