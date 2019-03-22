В сеть выложено видео обысков на Липецком заводе по делу о хищении госсредств

ФСБ выложила в сеть видео обысков на Липецком станкостроительном заводе. Сотрудников предприятия подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение Гособоронзаказа.





Обыски сегодня в рамках этого дела проводятся в Москве, Петербурге и Липецке. По данным следствия, подозреваемые похитили средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Сумма ущерба не называется.