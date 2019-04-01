Что известно о гибели совладельца S7 Наталии Филевой

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НСН собрала все известные на данный момент факты о крушении бизнес-джета в Германии с совладельцем S7 Наталией Филевой на борту.

Частный самолет с совладельцем компании S7 Airlines Наталией Филевой и ее отцом разбился в районе Франкфурта-на-Майне в воскресение 31 марта, сообщили в пресс службе авиакомпании. Самолет Epic-LT потерпел крушение при попытке зайти на посадку в аэропорту Эгельсбах. Сообщений о неполадках на борту во время полета не поступало, после удара бизнес-джет полностью сгорел.

Жертвами авиакатастрофы также стали отец Филевой Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Полиция Германии официально пока не называет имена погибших. Пресс-служба ведомства распространила заявление, что идентификация тел в полном объеме будет проведена в течение неделе.

Как сообщается, авиакатастрофой список трагедий этого дня не исчерпан, полицейский автомобиль, который выехал на место крушения самолета, попал в ДТП со смертельным исходом. Лобовое столкновение произошло на трассе 468, в результате скончались два человека, еще трое получили ранение.

Как сообщил источник информагентству, Epic-LT летел из Франции в в Эгельсбах, бизнес-джет принадлежал авиакомпании «Глобус», входящей в S7. Представитель полиции Дармштадта сообщил, что, скорее всего, расследование будет вестись до конца недели. Компания S7 заявила, что расследованием авиакатастрофы займется международная комиссия при участии российских авиационных властей. Помощь немецким коллегам предложил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Однако пока запрос на помощь в комитет не поступал.

В связи с трагедией S7 выразила соболезнования семье и близким Наталии Филевой. Отметив, что «образ Наталии Валерьевны, как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека, навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива».

Свои соболезнования родным и близким погибшей принес глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. К нему присоединилась администрация базового для авиакомпании «Сибирь» аэропорта Домодедово.

В группу S7 входят компании, которые организуют и выполняют авиаперевозки, - «Сибирь» и «Глобус», занимаются техобслуживанием воздушных судов и обучением персонала. Совладельцем S7 также является муж Наталии Филевой - Владислав Филев. Их старшая дочь – старший вице-президент группы.

Наталии Филевой было 55 лет. Она занимала пост председателя совета директоров группы S7. В 2018 году она вошла в список самых богатых бизнесменов России, по версии Forbes. Ее состояние было оценено в $600 миллионов.