В S7 подтвердили гибель совладельца компании Натальи Филевой

По имеющейся информации, частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. В настоящее время все подробности происшествия выясняются. Согласно данным, полученным от немецких диспетчеров, во время полета никаких сообщений о проблемах на борту самолета зафиксировано не было.
Наталья Филева была председателем совета директоров и совладельцем авиакомпании S7, находящейся на втором месте по объемам авиаперевозок в России.