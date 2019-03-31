Воскресенье
31 марта
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

В S7 подтвердили гибель совладельца компании Натальи Филевой

31 Марта 2019 в 22:06
В S7 подтвердили гибель совладельца компании Натальи Филевой
В пресс-служба компании S7 заявили, что в авиакатастрофе в Германии погибла погибла совладелец S7 Наталия Филева, сообщает РБК. Ранее в СМИ появилась информация о гибели в результате падения самолета ее мужа, основателя S7 Владислава Филева. По словам представителей компании, на борту разбившегося самолета его не было. 

По имеющейся информации, частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. В настоящее время все подробности происшествия выясняются. Согласно данным, полученным от немецких диспетчеров, во время полета никаких сообщений о проблемах на борту самолета зафиксировано не было. 

Наталья Филева была председателем совета директоров и совладельцем авиакомпании S7, находящейся на втором месте по объемам авиаперевозок в России.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.