В Мариуполь не заходят корабли. Украина винит РФ в «блокировке» портов

Фото: korabel.ru

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил об убытках Киева из-за действий морских сил России в Азовском море.

Украина терпит убытки из-за действий морских сил России в Азовском море, а также открытия Крымского моста. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. В эфире телеканала «112 Украина» глава украинского ведомства также отметил, что из-за «блокировки» Россией украинских портов Бердянска и Мариуполя суда кораблевладельцев стали заходить в них на 10 процентов реже. Сумма убытков, которые терпит Киев, по оценке Владимира Омеляна, составляет «сотни миллионов гривен». Министр убежден, что таким образом Россия старается «дестабилизировать» ситуацию на Украине.

Ранее Владимир Омелян уже предлагал украинскому правительству необходимо ввести санкции против портов России в Черном и Азовском морях, пишет Газета.ру.

В эфире НСН бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов заявил, что порты Крыма и без того находятся под санкциями уже четыре года. В частности, иностранным гражданским судам запрещено заходить в Севастополь, Феодосию, Евпаторию и Керчь.

«Было несколько заходов в порты турецких сухогрузов и торговых судов, также в Севастополь заходил немецкий круизный лайнер, но это единичные случаи, - отметил адмирал. - Основные потоки у нас идут через Новороссийск. Я имею в виду нефть и газовые потоки. В азовских портах пшеницу отгружают для Африки и Ближнего Востока. Отсюда идут нефть и газ в Турцию. Остановка грузопотока будет означать, что африканцев заморят голодом!».

Комоедов также напомнил, что «украинское дурачьё» ранее уже предлагало уничтожить Керченский мост и заминировать Азовское море. Экс-командующий военно-морских сил страны Сергей Гайдук действительно советовал заминировать Азовское море, чтобы защитить Украину от «российского вторжения».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что Россия готова к любым провокациям со стороны Украины.

«Мы ответим на такие действия, сомнений нет. Все, что сейчас делает Украина, это алгоритм, который в том числе был заложен военными советниками Соединенных Штатов, живущими и работающими на территории Украины. Они уже давно требуют активизации. Я уверен, что это провокация, которая рассчитана на выявление нашей реакции, что мы можем дрогнуть, начать паниковать и так далее. Очевидно, что никто не дрогнет, президент высказался крайне продуктивно и однозначно», — завил сенатор.

Напомним также, что президент Украины Петр Порошенко ранее собирался подать иск против России с требованием возместить убытки из-за Крыма и Донбасса, отмечает Ura.ru.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе было подписано в 2004 году. В документе Азовское море указано как море для внутреннего пользования обеих стран. Таким образом, и Украина, и Россия могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают подозрение, пишут «Известия».