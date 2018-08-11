Совфед: Украина ответит за арест «Механика Погодина»!

Сенатор Сергей Цеков в эфире НСН предостерег Киев от ареста российского судна, иначе последуют ответные меры.

Украина затеяла с российским судном «Механик Погодин» очередную провокацию, за которой последует жесткий ответ со стороны Москвы. Такое заявление сделал в эфире НСН член комитета СФ по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о намерении арестовать российский танкер «Механик Погодин», который зашел в морской порт Херсона.

«Мы приложим максимум усилий для освобождения судна, если оно будет арестовано или задержано. Мы это просто так не оставим, с нашей стороны обязательно последуют ответные действия. Думаю, что их будет множество», - заявил сенатор Цеков.

Он отметил, что провокационные действия киевских властей в Азовском и Черном морях могут полностью прекратить нормальное движение судов и загнать Украину в транспортную морскую блокаду.

«Они уже парализовали Азовское море для своих судов. После того, как они арестовали судно «Норд», арестовали экипаж и содержат его на территории Украины, движение украинских рыболовецких судов по Азовскому морю фактически прекратилось. Украинские рыбаки боятся выходить в море, потому что они ожидают ответные действия от РФ», - отметил парламентарий.

Пока что действия Киева вызвали «очень тщательное соблюдение закона» со стороны России с точки зрения досмотра всех судов, которые проходят через Керченский пролив и следуют по Азовскому морю в украинские порты. Цеков подчеркнул, что все досмотры осуществляются в рамках Международного морского права.

«Просто раньше были определенные послабления с нашей стороны. Но после определенных провокационных действий со стороны Украины, Россия стала неукоснительно соблюдать международное право. Все эти досмотры законны, но создают определённые сложности для иностранных судов, которые следуют в украинские порты. Они могут вообще парализовать нормальное движение судов на Черном море. Они, фактически, осуществляют транспортную морскую блокаду на территории Украины», - сказал сенатор.

Досталось от Цекова и самому Бабину, и структуре, которую он возглавляет.

«Представительство президента Украины в Крыму, возглавляемое Бабиным, – это ложная декоративная структура, цель которой не улучшение отношений с полуостровом, а сплошная конфронтация. Это путь в никуда, все это направлено, прежде всего, против Украины», - заключил Сергей Цеков.

В конце марта на в Азовском море украинскими пограничниками был арестован крымский сейнер «Норд», экипаж которого оказался в заложниках на Украине. Все моряки имеют российские паспорта, однако киевские власти считают моряков гражданами Украины и не выпускают из страны, пишет Газета.ру