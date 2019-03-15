Новый Брейвик. Названы причины стрельбы в Новой Зеландии

Полиция в Новой Зеландии объявила об аресте четырех человек по обвинению в нападении на мечети города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города. До сих пор не установлено точное число нападавших, так же, как и погибших. Комиссар заметил лишь, что пострадало «значительное число людей».
Как ранее стало известно, один из задержанных - 28-летний австралиец Брентон Таррант – приверженец ультраправых взглядов. Накануне нападения он опубликовал в социальных сетях манифест с призывом к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Обсуждая инцидент с НСН, исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов увидел в нем отголоски теракта в Норвегии в 2011 году (слушайте аудио).
Напомним, что Андерс Брейвик совершил двойной теракт в 2011 году. Он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни получили ранения. В этот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. Свои действия он объяснял протестом против мультикультурализма и «мусульманского вторжения». Его признали виновным и приговорили к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока.