Новый Брейвик. Названы причины стрельбы в Новой Зеландии

Эксперт Института национальной стратегии рассказал НСН, что ультраправый стрелок пытался противостоять «экспансии мусульман».

Полиция в Новой Зеландии объявила об аресте четырех человек по обвинению в нападении на мечети города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города. До сих пор не установлено точное число нападавших, так же, как и погибших. Комиссар заметил лишь, что пострадало «значительное число людей».

Как ранее стало известно, один из задержанных - 28-летний австралиец Брентон Таррант – приверженец ультраправых взглядов. Накануне нападения он опубликовал в социальных сетях манифест с призывом к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Обсуждая инцидент с НСН, исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов увидел в нем отголоски теракта в Норвегии в 2011 году (слушайте аудио).

«Немного напоминает историю с Брейвиком, когда в какой-то степени присутствие иммигрантов-мусульман воспринимается остальным немусульманским населением и немусульманским большинством как своего рода экспансия, покушение на культурную однородность своей страны. Появляются такие одиночки, которые пытаются “противостоять” этому. И они используют террористические радикальные меры, в основном нападая на рядовых верующих , которые ни к чему не причастны», — рассказал исламовед.Напомним, что Андерс Брейвик совершил двойной теракт в 2011 году. Он взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни получили ранения. В этот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. Свои действия он объяснял протестом против мультикультурализма и «мусульманского вторжения». Его признали виновным и приговорили к 21 году тюрьмы с возможным продлением срока.