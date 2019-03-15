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В Новой Зеландии арестованы четверо после бойни в мечетях

15 Марта 2019 в 08:28
В Новой Зеландии арестованы четверо после бойни в мечетях

Полиция в Новой Зеландии объявила об аресте четырех человек - троих мужчин и одной женщины - по обвинению в нападении на мечети города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города в прямом эфире, сообщает ТАСС. До сих пор не установлено точное число нападавших, также, как и погибших. Комиссар заметил лишь, что пострадало «значительное число людей», передает РИА ФАН.

Нападение произошло сразу после пятничной молитвы. Вооруженные люди заблокировали двери в мечетях Аль-Нур и Линвуд и открыли стрельбу. В этот момент там находилось до 300 человек. По данным местных СМИ, погибли не менее 27, еще три десятка ранены.

После нападения в автомобилях, оставленных рядом с мечетями, были найдены несколько самодельных взрывных устройств, ни одно из которых не сработало. Адские машинки обезврежены, передает RT. Все школы и государственные учреждения в Крайстчерче закрыты.

Как стал ранее известно, один из задержанных - 28-летний австралиец Брентон Таррант – приверженец ультраправых взглядов. Как отмечают «Известия», накануне нападения он опубликовал в социальных сетях манифест с призывом к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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