Трагедия в Новой Зеландии: Терроризм добрался до края Земли

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Вооружённые люди расстреляли прихожан в мечети новозеландского города Крастчерч. По данным СМИ погибли десятки человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала 15 марта «одним из самых мрачных дней в истории страны». 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов, вошел в две расположенные поблизости мечети Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч и расстрелял прихожан.

В этот момент на дневной молитве стояли в общей сложности около 500 человек. Трагедия произошла в 13.45 по местному времени (это около 5 утра по московскому) Террористы (вероятно, Таррант действовал не один) заблокировали входные двери. По информации местных СМИ, были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города.

Полиция обещает уточнить количество жертв и пострадавших чуть позже.Известно, что Брентон Таррант перед нападением выложил в сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях. Он собирался расправиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В истории Новой Зеландии, страны, которая считается миролюбивой и тихой, подобная трагедия случилась впервые.

Но, похоже, что мировой терроризм достиг даже самых отдаленных уголков нашей планеты.

Подобные нападения все же чаще случаются на Ближнем Востоке. Так поздней осенью 2017 года боевики ворвались во время пятничной молитвы в мечеть рядом с городом Аль-Ариш, что на Севере Синайского полуострова. По данным египетской полиции, погибли свыше 300 человек, десятая часть из них - дети. После взрыва бомбы вооруженные преступники начали расстреливать разбегавшихся людей.

По горячим следам полиция Египта уничтожила 30 террористов, причастных к нападению, а также несколько баз боевиков.

Тогдав беседе спосчитал ответственной за произошедшее террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ, деятельность запрещена на территории РФ).

«Однозначно это работа ИГИЛ на Синайском полуострове. Это отчаянные ребята. И почерк соответствующий. Почему Египет? Во-первых, это большая страна. Места, где скрыться, достаточно. Во-вторых, жёсткая позиция нынешнего военного египетского руководства по отношению к экстремистским организациям исламистского толка. Надо ещё добавить длинную границу с Ливией, которая является основным направлением, куда перемещаются боевики ИГИЛ из Сирии и Ирака. Соответственно, перемещение идёт через Египет. Пока они идут через Египет, совершают теракты», - уверен востоковед.

Возвращаясь к произошедшему в Новой Зеландии добавим, что полиция уже задержала одного из подозреваемых в совершении теракта.

Но кроме официального заявления премьер-министра страны Джасинды Ардерн, власти пока не дают никаких комментариев. Однако уже поступило распоряжение жителям оставаться в своих домах и сообщать о подозрительных фактах правоохранителям.

Все школы и государственные учреждения города закрыты. Также отменены все приемы в больнице города.