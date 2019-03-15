«Меркель всему виной». Немецкий политолог о планах стрелка в Новой Зеландии

Александр Рар рассказал НСН, почему напавший на мечеть в Крайстчерче планировал расправиться с канцлером ФРГ.

Устроивший стрельбу в мечети в Новой Зеландии обещал расправиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в его 37-страничном манифесте, который 28-летний приверженец ультраправых взглядов из Австралии выложил в сеть перед нападением на мусульман в городе Крайстчерч.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему канцлер ФРГ оказалась целью стрелка из Новой Зеландии.

«Видимо, Меркель является для многих представителей националистических антимигрантских кругов главной виновницей за то, что она открыла границы в Европу или вообще открыла границы для исламских мигрантов в западные страны. Надеюсь, что такой теракт не будет никогда иметь место в Европе. Тут, конечно, службы безопасности делают титаническую работу последние годы, чтобы все возможные теракты останавливать. Я думаю, что из этого будут сделаны уроки», — рассказал он.