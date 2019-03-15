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«Меркель всему виной». Немецкий политолог о планах стрелка в Новой Зеландии

15 Марта 2019 в 15:16
«Меркель всему виной». Немецкий политолог о планах стрелка в Новой Зеландии
Александр Рар рассказал НСН, почему напавший на мечеть в Крайстчерче планировал расправиться с канцлером ФРГ.

Устроивший стрельбу в мечети в Новой Зеландии обещал расправиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в его 37-страничном манифесте, который 28-летний приверженец ультраправых взглядов из Австралии выложил в сеть перед нападением на мусульман в городе Крайстчерч.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему канцлер ФРГ оказалась целью стрелка из Новой Зеландии.

«Видимо, Меркель является для многих представителей националистических антимигрантских кругов главной виновницей за то, что она открыла границы в Европу или вообще открыла границы для исламских мигрантов в западные страны. Надеюсь, что такой теракт не будет никогда иметь место в Европе. Тут, конечно, службы безопасности делают титаническую работу последние годы, чтобы все возможные теракты останавливать. Я думаю, что из этого будут сделаны уроки», — рассказал он.

В РАН рассказали, как идеи Брейвика добрались до Новой Зеландии

Александр Рар добавил, что теракт в Крайстчерче показал, что в Новой Зеландии присутствует такие же проблемы, как и в Европе.

«Такого ужасного теракта даже в Европе не было со стороны нацистских или ультраправых сил. Я думаю, что потому, что Новая Зеландия далеко от нас, мы просто забываем, что там фактически те же самые проблемы с миграцией, что и здесь. Какие-то абсолютно сумасшедшие, ультранационалистические представители белого населения где-то чувствуют и видят этот наплыв мигрантов, правда, более ограниченный, но все равно имеющий место, особенно из исламских государств. Многие чувствуют при этом такой же дискомфорт, как и европейцы, но, конечно, ничто этот теракт и его ужас не может никак оправдать», — сказал немецкий политолог.

Напомним, что нападение произошло сразу после пятничной молитвы. Вооруженные люди заблокировали двери в мечетях Аль-Нур и Линвуд и открыли стрельбу. В этот момент там находилось до 300 человек. По данным городской полиции, в одной мечети был убит 41 человек, и еще семеро во второй.  Один пострадавший скончался в госпитале. Ранено около полусотни человек. По подозрению в причастности к этой бойне задержаны четыре человека.

Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН выразил уверенность, что этот случай аналогичен теракту, устроенному Брейвиком в Норвегии в 2011 году. 

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