В РАН рассказали, как идеи Брейвика добрались до Новой Зеландии

Завотделом политологии журнала РАН «Восток» в эфире НСН назвала трагедию в Новой Зеландии «отвратительной попыткой» борьбы с последствиями глобализации.

В результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли 49 человек, еще более 40 получили ранения, сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. Полицейским удалось обезвредить несколько взрывных устройств, они были закреплены на припаркованных около мечетей машинах. По данным местных СМИ, стрельбу по прихожанам мечети открыл 28-летний уроженец Австралии. По подозрению в причастности к нападению были задержаны четверо подозреваемых.

Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН рассказала, что волна ненависти и террора в отношении мигрантов докатились до Новой Зеландии, а число последователей норвежского террориста Андреса Брейвика будет только расти.

«Это криминальная отвратительная попытка борьбы с последствиями глобализации. Новая Зеландия – в меру райская провинциальная страна, поэтому наплыв мигрантов, обладающих иной демографической динамикой, вызвал протестные тревожные настроения среди населения. В нынешних условиях информационного охвата Земного шара люди отслеживают соответствующие протестные движения в Европе и других странах. Понятно, что у террориста Брейвика появятся последователи. Другое дело, что сам по себе этот факт окружен некими частностями, может быть существуют более глубокие корни у этого явления. Совершенно очевидно, что протестные ячейки так или иначе будут складываться, рост таких настроений неизбежен, но не всегда это будет переходить в криминальную форму. Даже протестные выступления во Франции желтых жилетов - это следствие протеста против общей тенденции политики глобализации. Мы увидели их в Новой Зеландии, я не исключаю в Австралии таких же примеров, хотя мне и всем казалось, что там тишь да гладь и божья благодать – ничего такого не происходит, докатилось и до них», - пояснила Каринэ Геворгян.Перед терактом нападавший выложил в Сеть манифест под названием «Великое замещение. Мы идем к новому обществу», в котором объяснил свои намерения расовыми причинами. Своей атакой он планировал спровоцировать волну насилия. В документе говорится, что мужчина был вдохновлен поступком Андреса Брейвика – террориста, который устроил стрельбу в 2011 году в Норвегии, в результате погибли 77 человек.