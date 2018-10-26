Кожемяко назвал сроки восстановления моста в Приморье

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В эфире НСН врио губернатора Приморского края рассказал о последствиях обрушения автомобильного моста.

Несколько месяцев уйдет на восстановление разрушенного автомобильного моста в Приморском крае, заявил в эфире НСН временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко, который выехал на место ЧС. Ранее сообщилось, что мост на 5-м км дороги Осиновка — Рудная Пристань разрушился под проезжавшим по нему грузовиком. Под завалами оказался легковой автомобиль.



«Мы подготовим решение по ЧС о необходимости восстановления моста. Дальше уже проект, стройка – несколько месяцев будут идти работы. Сообщение сейчас есть только по объездной дороге», - сообщил врио губернатора края.

По словам Олега Кожемяко, данные о пострадавших уточняются, на месте работают спасатели, дорожные службы, представители следственных органов. «Пока точных данных [о пострадавших] нет. Машина [легковая] придавлена, идет выгрузка груза, который находился в фуре. Далее будет эвакуация фуры и обследование придавленного автомобиля», - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста погиб водитель легкового авто. Причиной обрушения конструкций могло стать превышение в полтора раза допустимой нагрузки, передает ТАСС.

В результате проливных дождей и наводнения ранее произошло обрушение моста трассе Сочи - Джубга. Восстановить движение по мосту планируют к 28 октября.

