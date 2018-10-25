Четверг
25 октября
USD 65.63
EUR 75.08
Происшествия

Как выжить в Краснодарском крае. Советы спасателя

25 Октября 2018 в 12:42
Как выжить в Краснодарском крае. Советы спасателя
Спасатель МЧС поделился с НСН способами выживания в случае, когда человек оказался в эпицентре стихии.
Сочи оказался в центре стихии. Шедший много часов дождь затопил дороги, оставил без света и воды жителей нескольких населенных пунктов. По данным властей Туапсинского района, в зоне подтопления погибли два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести. 11 поездов задержаны в Туапсе из-за затопленных и поврежденных железнодорожных путей. 

Аттестованный спасатель МЧС и эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал об обстановке в городе на этот час.

«Я сам живу в Сочи, сегодня вылетел из города, но с большими трудностями. В аэропорту было задержано множество рейсов. Взлетная полоса только-только освободилась от воды, а до этого момента все борты, шедшие на посадку, отправляли в Краснодар. Многие автомобильные трассы были перекрыты. Сейчас погода улучшается. Но в зоне риска остаются те, кто живет в горах, и те, кто живет возле моря, потому что дождь продолжается в горах, все водные потоки уносит в море», - обрисовал ситуацию в городе на этот час Эдуард Халилов.

Сегодня утром в подтопленные районы Краснодарского края прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев. Он уже успел провести несколько совещаний, начал координацию действий по ликвидации последствий стихии. Глава спасательного ведомства поручил нарастить группировку в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда были переброшены более 100 спасателей и 30 единиц автомобильной техники ведомства.

В МЧС называют приоритетной задачей восстановление транспортного сообщения, в том числе и железнодорожного. В Туапсинском и Апшеронском районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Нужно детям по возможности оставаться дома при таких проливных дождях. Речь идет о жизни и здоровье людей. Если же человек оказался в эпицентре событий, нужно взять так называемый "тревожный рюкзак", документы, деньги, драгоценности, небольшой запас еды и воды и покинуть дом. Если стихия застала на улице, нужно зацепиться, чтобы вода не унесла. Нужно выбирать возвышенность, чтобы сохранить жизнь, даже если придётся пожертвовать автомобилем», - поделился секретами выживания профессиональный спасатель Эдуард Халилов.

Климатолог: Погодные катаклизмы в Европе стали в порядке вещей

Также в МЧС рекомендует быть готовыми к отключению электричества, воды, избегать переходить дороги, потому что под толщей воды может оказаться открытая ливневка. И человек, а тем более ребенок, может туда провалиться.

Напомним, что подобная трагедия случилась в начале августа в Лазаревском районе. Канализационный люк рядом с гостевым домом, где отдыхали бабушка с внуком, не был ничем огорожен. И когда начался ливень, ребенок не заметил, что ливневка открыта, и провалился в колодец. Женщина попыталась спасти ребенка, но ей этого не удалось. В начале октября СКР предъявил обвинение по делу о гибели мальчика. Подозреваемый согласился с предъявленным ему обвинением и признал вину.

«Нельзя халатно относиться к стихийным бедствиям. Люди думают, что сидя в машине, они находятся в безопасности, это не так. Автомобили уносит в море легко. Лучше пожертвовать железкой, чем жизнью. В зоне риска находятся дети, пожилые граждане. Им должны помогать те, кто рядом», - посоветовал аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Добавим, все службы переведены на круглосуточный режим работы. МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края и на 26 октября.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.