Как выжить в Краснодарском крае. Советы спасателя

Спасатель МЧС поделился с НСН способами выживания в случае, когда человек оказался в эпицентре стихии.

Сочи оказался в центре стихии. Шедший много часов дождь затопил дороги, оставил без света и воды жителей нескольких населенных пунктов. По данным властей Туапсинского района, в зоне подтопления погибли два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести. 11 поездов задержаны в Туапсе из-за затопленных и поврежденных железнодорожных путей.

в эфирерассказал об обстановке в городе на этот час.

«Я сам живу в Сочи, сегодня вылетел из города, но с большими трудностями. В аэропорту было задержано множество рейсов. Взлетная полоса только-только освободилась от воды, а до этого момента все борты, шедшие на посадку, отправляли в Краснодар. Многие автомобильные трассы были перекрыты. Сейчас погода улучшается. Но в зоне риска остаются те, кто живет в горах, и те, кто живет возле моря, потому что дождь продолжается в горах, все водные потоки уносит в море», - обрисовал ситуацию в городе на этот час Эдуард Халилов.

Сегодня утром в подтопленные районы Краснодарского края прилетел. Он уже успел провести несколько совещаний, начал координацию действий по ликвидации последствий стихии. Глава спасательного ведомства поручил нарастить группировку в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда были переброшены более 100 спасателей и 30 единиц автомобильной техники ведомства.

В МЧС называют приоритетной задачей восстановление транспортного сообщения, в том числе и железнодорожного. В Туапсинском и Апшеронском районах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

«Нужно детям по возможности оставаться дома при таких проливных дождях. Речь идет о жизни и здоровье людей. Если же человек оказался в эпицентре событий, нужно взять так называемый "тревожный рюкзак", документы, деньги, драгоценности, небольшой запас еды и воды и покинуть дом. Если стихия застала на улице, нужно зацепиться, чтобы вода не унесла. Нужно выбирать возвышенность, чтобы сохранить жизнь, даже если придётся пожертвовать автомобилем», - поделился секретами выживания профессиональный спасатель Эдуард Халилов.Также в МЧС рекомендует быть готовыми к отключению электричества, воды, избегать переходить дороги, потому что под толщей воды может оказаться открытая ливневка. И человек, а тем более ребенок, может туда провалиться.

Напомним, что подобная трагедия случилась в начале августа в Лазаревском районе. Канализационный люк рядом с гостевым домом, где отдыхали бабушка с внуком, не был ничем огорожен. И когда начался ливень, ребенок не заметил, что ливневка открыта, и провалился в колодец. Женщина попыталась спасти ребенка, но ей этого не удалось. В начале октября СКР предъявил обвинение по делу о гибели мальчика. Подозреваемый согласился с предъявленным ему обвинением и признал вину.

«Нельзя халатно относиться к стихийным бедствиям. Люди думают, что сидя в машине, они находятся в безопасности, это не так. Автомобили уносит в море легко. Лучше пожертвовать железкой, чем жизнью. В зоне риска находятся дети, пожилые граждане. Им должны помогать те, кто рядом», - посоветовал

Добавим, все службы переведены на круглосуточный режим работы. МЧС ранее распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края и на 26 октября.