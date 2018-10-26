Кожемяко выехал к месту обрушения моста в Приморье

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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко выехал к месту обрушения моста около Осиновки. По его словам, сейчас на месте работают спасатели МЧС, полиции, а также представители администрации региона, сообщает kp.ru.

Напомним, 26 октября обрушился мост на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань в тот момент, когда по нему проезжал грузовик. В результате он упал на легковую машину, водитель которой погиб, сообщает RT.

Напомним, 25 октября стало известно об обрушении моста в Сочи из-за ливня. Ранее аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал о ситуации в Сочи.