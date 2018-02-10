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Общество

Американский эксперт извинился за свое поведение на программе у Соловьева

10 Февраля 2018 в 11:30
Американский эксперт извинился за свое поведение на программе у Соловьева

Григорий Винников в эфире НСН заявил, что его слова о погибшем в Сирии майоре Романе Филипове были «бестактной шуткой».

Американский журналист Григорий Винников (Грэг Вайнер) прояснил ситуацию со своим выдворением из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В эфире НСН Винников признался, что был неправ.

«Я вижу эту ситуацию, как неудачную и бестактную шутку со своей стороны. Я все осмыслил. Это было неприемлемо, я был сильно неправ», - заявил собеседник агентства.

На вопрос НСН об извинениях, Винников ответил: «Да, я бы извинился, принес свои извинения».

Ранее во время эфира программы Винников постарался опровергнуть присуждение пилоту сбитого в Сирии Су-25 майору Роману Филиппову звания Героя России. Гости в студии и сам телеведущий жестко отреагировали на реплику американского эксперта.

«В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям», — заявил Соловьев.

После этого телеведущий, по настоянию других гостей студии, попросил Виннокова удалиться.


Напомним, российский Су-25 был сбит в Сирии 3 февраля. Летчик успел катапультироваться в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес. Он вступил в бой с террористами и погиб, подорвав себя гранатой. Майору Роману Филиппову посмертно присвоено звание Героя России. Он похоронен 8 февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

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