Понедельник
11 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Происшествия

Эксперт призвал не спешить с выводами о ненадежности Boeing 737 Max 8

11 Марта 2019 в 10:17
Эксперт призвал не спешить с выводами о ненадежности Boeing 737 Max 8
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» допустил в эфире НСН, что две катастрофы за полгода были трагическим совпадением.

Власти Китайской Народной Республики приняли решение о временной приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Об этом объявило Управление гражданской авиации КНР. Там подчеркнули, что с октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании Lion Air, это уже вторая катастрофа с лайнером данной серии. Аналогичное решение приняли компания Ethiopian Ailines и британская авиакомпания Cayman Airways.

Тем не менее, говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит, заявил в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак (слушайте аудио).

Новости за ночь: Boeing перенес презентацию самолета из-за катастрофы в Эфиопии

«Две катастрофы за шесть месяцев – сигнал тревожный.  Для нового самолета это, конечно, не очень хорошо, то есть это, вообще, совсем плохо. Но причин говорить о ненадежности пока нет, потому что, может быть, такое трагическое совпадение. Что касается России, то да, такой самолет есть в S7, такие самолеты заказала лизинговая компания “Ростеха” для “Победы” и для “Аэрофлота”», — рассказал эксперт.

Напомним, ранее американская корпорация Boeing отменила презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x, запланированную на 13 марта, в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии. В корпорации пояснили, что решили дождаться более подходящего времени. В минувшие выходные самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.