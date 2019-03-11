Эксперт призвал не спешить с выводами о ненадежности Boeing 737 Max 8

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» допустил в эфире НСН, что две катастрофы за полгода были трагическим совпадением.

Власти Китайской Народной Республики приняли решение о временной приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Об этом объявило Управление гражданской авиации КНР. Там подчеркнули, что с октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании Lion Air, это уже вторая катастрофа с лайнером данной серии. Аналогичное решение приняли компания Ethiopian Ailines и британская авиакомпания Cayman Airways.

Тем не менее, говорить о ненадежности самолета Boeing 737 Max 8 пока не стоит, заявил в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак (слушайте аудио).

«Две катастрофы за шесть месяцев – сигнал тревожный. Для нового самолета это, конечно, не очень хорошо, то есть это, вообще, совсем плохо. Но причин говорить о ненадежности пока нет, потому что, может быть, такое трагическое совпадение. Что касается России, то да, такой самолет есть в S7, такие самолеты заказала лизинговая компания “Ростеха” для “Победы” и для “Аэрофлота”», — рассказал эксперт.

Напомним, ранее американская корпорация Boeing отменила презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x, запланированную на 13 марта, в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии. В корпорации пояснили, что решили дождаться более подходящего времени. В минувшие выходные самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

