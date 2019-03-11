По миру запрещают Boeing 737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китайской Народной Республики приняли решение о временной приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии. Об этом объявило Управление гражданской авиации КНР. Как отмечает RT , там подчеркнули, что с октября прошлого года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании Lion Air, это уже вторая катастрофа с лайнером данной серии.

О приостановлении полётов этого типа самолета объявила также компания Ethiopian Airlines. Решение принято в качестве предупредительной меры безопасности. Причина крушения Boeing в Эфиопии пока не установлены.

Аналогичное решение приняла крупная британская авиакомпания Cayman Airways, передает Газета.ру . Подчёркивается, что такая мера необходима для обеспечения безопасность пассажиров и членов экипажа.

Ранее стало известно, что компания Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в Эфиопии вблизи города Дэбрэ-Зэйт утром в воскресенье, 10 марта. Погибли все 157 человек, которые находились на борту, в том числе, трое граждан России. Как уточняет «Свободная пресса» , среди погибших – 19 сотрудников Организации Объединённых Наций. Флаги ООН сегодня приспущены в знак траура по жертвам авиакатастрофы.