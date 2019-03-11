Новости за ночь: Boeing перенес презентацию самолета из-за катастрофы в Эфиопии

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Американская корпорация Boeing отменила презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x, запланированную на 13 марта, в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии. В корпорации пояснили, что решили дождаться более подходящего времени.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы. Трагедия, напомним, унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выживших нет. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Добавим, пассажир упавшего самолета выжил, опоздав на рейс на две минуты. Грек Антониос Мавропулос заявил, что его отказались посадить на рейс из-за того, что он не успел вовремя сдать багаж. Когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала мужчину, поскольку он был единственным, кто не сел на борт. При этом Мавропулос отметил, что его не стали допрашивать с пристрастием, так как между его опозданием и крушением лайнера не увидели логической связи.

Экс-советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик в интервью Der Spiegel обвинил Запад в том, что он сам вынудил Россию отвернуться от него.

Как заявил политик, президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и от Москвы.

Одним из ключевых факторов в ухудшении отношений стало определение экс-президентом США Барака Обамы России как «региональной державы».

Путина, по мнению Тельчика в тот момент очень волновали вопросы общеевропейской политики и безопасности, однако Европа отказалась сотрудничать с Россией.

Основными экспортерами оружия в последние 4 оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%. Это данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В своем новом докладе о состоянии мировой торговли вооружениями специалисты отмечают, что основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, а крупнейшими импортерами стали Египет, Саудовская Аравия, Катар, Израиль и Ирак.

Мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%.

На Украине назвали возможные места для побега Петра Порошенко. В случае поражения на предстоящих выборах главы государства он может сбежать в Испанию или Молдавию. Как рассказал депутат Верховной рады Сергей Лещенко, в Испании у действующего президента Украины есть недвижимость, а в Молдавии «проживает его бизнес-партнёр олигарх Владимир Плахотнюк». Ранее депутат Рады высказал мнение о том, что Порошенко готовится к побегу из страны из-за «безнадёжности победы на выборах». По словам Лещенко, украинскому лидеру «придётся отвечать за армию, коррупцию на крови и нарушение Конституции».

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта. По данным последних социологических исследований, в президентском рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский. За него готовы отдать свои голоса 23,8% граждан.