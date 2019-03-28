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Силовики нагрянули в «Роснефть» в Хабаровске после задержания Ишаева

28 Марта 2019 в 10:55
Силовики нагрянули в «Роснефть» в Хабаровске после задержания Ишаева

Сотрудник ФСБ и Следственного комитета пришли с обысками в представительство «Роснефти» в Хабаровском крае. Как передают «Известия», оперативные мероприятия связаны с задержанием в Москве бывшего главы региона и полномочного представителя президента в ДФО Виктора Ишаев. Последнее время он занимал должность советника нефтяной компании в ранге вице-президента.

Сообщается, что задержание Ишаева, а также обыски, проходящие в администрации Хабаровского края – звенья одной цепи. Речь идёт о так называемом «лесном деле», уточняет «ФедералПресс». По нему ранее были арестованы бывший первый вице-премьер Хабаровского края Василий Шихалев и глава организации-лесопользователя Александр Пудовкин.

Источник РБК также сообщил, что задержан сын бывшего чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, вице-премьер правительства Хабаровского края Владимир Хлапов.

Ранее обыски в правительстве Хабаровского края были проведены 18 марта.

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