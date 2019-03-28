Леонтьев: «Роснефть» ответит на обыски в Хабаровске

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Вице-президент и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил НСН, что в ответ на события в Хабаровске будет подготовлено официальное заявление.

В здании представительства «Роснефти» в Дальневосточном федеральном округе, расположенном в Хабаровске, проходят обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что силовики пришли с обыском в офис компании после задержания в Москве экс-полпреда в ДФО, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По данным источника, речь идёт о мошенничестве.

В «Роснефти» подтвердили НСН, что госкорпорация в курсе событий в Хабаровске и готовит реакцию на происшествие.

«Вы по поводу Хабаровска? Мы сделаем официальное заявление», — заявил вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Добавим, на сайте корпорации указано, что представительство «Роснефти» в Хабаровске находится в стадии ликвидации. Виктор Ишаев занимал пост вице-президента в представительстве компании на Дальнем Востоке в период с 2013 по 2018 год. Ранее сообщалось о том, что обыски также прошли в правительстве Хабаровского края, а также ряде коммерческих организаций.

По информации ряда источников, УФСБ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело о махинациях в лесной отрасли на сумму в 10 миллиардов рублей. В его рамках проводятся следственные действия с бывшим губернатором региона Виктором Ишаевым. Официального подтверждения информации на момент публикации заметки не было.