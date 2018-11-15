Давай, до свидания! Учительницу, избившую ученика, отстранили от работы

Полиция, администрация Комсомольска-на-Амуре проводят проверку по факту ЧП в одной из школ города.

Деятельность учительницы из Комсомольска-на-Амуре временно приостановили после видео в сети, на котором она избивает школьника за то, что тот мешал вести урок. Об этом рассказали в городской администрации. В настоящий момент в школе №37 проводится проверка. «Управление образования администрации города проведет проверку того, как в школе №37 ведется социально-педагогическая работа со сложными учениками», - цитирует ТАСС слова представителя администрации города.

Также проверку по данному факту начали правоохранительные органы. В свою очередь, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал призвал учителей держать себя в руках. «Я понимаю, что работа архитяжелая, работать учителем сегодня — чуть ли не каждый день совершать подвиг. Я прошу вас, пожалуйста, сдерживайте себя. Вы — учителя, это даже не профессия, это образ жизни. Хотел бы сказать, давайте свою раздражительность и нервы оставим за порогом», - цитируют слова Фургала РИА Новости.

Напомним, в сети появилось видео, на котором предположительно учительница школы №37 Комсомольска-на-Амуре избивает ученика за его плохое поведение.

«Ты кто такой? Ты кто такой? Кто себе позволяет так себя вести? Ты почему мешаешь всем?» - говорит педагог в коридоре учебного заведения.

Ранее доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН объяснил срывы учителей высокой нагрузкой.

«Весь контекст работы подталкивает учителей к подобному поведению. Хотя на этом фоне есть блистательные учителя, которые справляются. Учитель вынужден брать 30 и более часов нагрузки. Не потому, что он этого хочет. Директора школ проводят мониторинг, и попробуй, чтобы заработная плата была ниже, чем средняя по региону! Чтобы набрать искомую сумму, учителей просто заставляют брать избыточное количество часов. Это тяжело. При такой нагрузке учитель, например, по русскому языку должен проверить в месяц 10 тысяч работ – тесты, сочинения и так далее. Естественно, что все срываются», - отметил Ямбург.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что СМИ активно поддерживают позицию, что учителями идут работать, чтобы издеваться над детьми.

«Существует презумпция виновности учителя. Она существует в общественном мнении, у большинства СМИ, радостно поддерживается правоохранительными органами. В чём психологическая причина? Мой коллега недавно сформулировал её очень просто. Мужчина пошёл работать в школу, денег мало, уважения никакого, работа каторжная. Зачем же он идёт в школу? Наверное, чтобы заниматься развратом или издеваться над детьми. Такая установка радостно поддерживается многими СМИ, правоохранителями и руководством», - подчеркнул Луховицкий.

На этой неделе скандал разгорелся в школе на Сахалине. Там учительница уволилась по собственному желанию после того, как оскорбила школьницу из-за дырки на кофте. Перед этим она извинилась перед девочкой и её родителями в присутствии класса.