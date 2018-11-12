Как «дырочка» до увольнения довела. Чем завершится скандал с унижением школьницы?

Учительница написала заявление об увольнении после оскорбления ученицы в одной из школ Сахалина.

Школьная учительница на Сахалине, которая публично унизила учащуюся, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух. По её словам, с педагогом была проведена беседа о недопустимости подобных высказываний и нарушении этики. Учительница вину осознала и написала заявление. Также она извинилась перед родителями и девочкой в присутствии класса, сообщает ТАСС.

Скандал в Хакасии разгорелся 11 сентября, когда в сети было опубликовано видео, на котором учительница публично оскорбляет школьницу из-за прорехи на кофте, а весь класс смеётся. «У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь то?» - цитируют слова педагога местные СМИ.

Стоит отметить, что в учебных заведениях неоднократно разгорались скандалы из-за отношения учителей к школьникам. Ранее экс-сенатор Олег Казаковцев, который был членом комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, в эфире НСН не увидел смысла в ужесточении отбора педагогов.

«Да, есть педагоги, которые случайно попадают в интернаты, даже не в школы. Но и не будем забывать о силе педагогического коллектива. Если он есть, то случайный человек в нём обычно виден сразу. Ужесточать критерии отбора в профессию, я не вижу смысла», - отметил Казаковцев.

В свою очередь, сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий вступился за педагогов в эфире НСН. По его словам, сейчас в РФ существует презумпция вины педагога.

«Это могут быть обвинения в чём угодно. Существует презумпция виновности учителя. Она существует в общественном мнении, у большинства СМИ, радостно поддерживается правоохранительными органами. В чём психологическая причина? Мой коллега недавно сформулировал её очень просто. Мужчина пошёл работать в школу, денег мало, уважения никакого, работа каторжная. Зачем же он идёт в школу? Наверное, чтобы заниматься развратом или издеваться над детьми. Такая установка радостно поддерживается многими СМИ, правоохранителями и руководством. Это очень удобно - все проблемы, связанные с образованием, воспитанием объяснить тем, что есть плохие учителя», - заключил Луховицкий.

К ситуации в сахалинской школе уже подключилась региональная прокуратура, которая после широкого общественного резонанса приступила к проверке учебного заведения и действий педагога. Об этом говорится на сайте ведомства. Отмечается, что при наличии оснований прокуратура предпримет соответствующие меры реагирования.