Нервы и переработки. Заслуженный учитель объяснил хамство педагога на Сахалине

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В эфире НСН член-корреспондент Евгений Ямбург назвал недопустимым поведение школьной учительницы, прилюдно оскорбившей девочку за неопрятную одежду.

На Сахалине по собственному желанию уволилась школьная учительница, которая прилюдно унизила девочку на уроке за порванной кофты. Инцидент в школе №1 ранее сняли на видео и выложили в интернет одноклассники ученицы. На кадрах видно, что преподаватель резко отчитывает школьницу и называет приемной дочерью своих родителей. Органы прокуратуры области организовали проверку по данному случаю.



В эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург осудил поведение педагога, отметив при этом, что нынешние условия работы порой толкают некоторых учителей на подобные действия.

«Очень печальная история. Конечно, оскорбление ученика это никуда не годная вещь, психологическая вещь. В этой ситуации, будучи сам учителем уже много десятилетий, я оправдать это хамство не могу. Но обращаю внимание на то, что весь контекст работы подталкивает учителей к подобному поведению. Хотя на этом фоне есть блистательные учителя, которые справляются», - отметил Евгений Ямбург.

Говоря о контексте, заслуженный учитель перечислил такие обстоятельства, как увеличение нагрузки на педагогов, рост числа детей с психологическими отклонениями и пропаганду насилия в СМИ.

«Чтобы сегодня платить зарплату учителю и выполнять майские указы президента, учитель вынужден брать 30 и более часов нагрузки. Не потому, что он этого хочет. Чтобы этот уровень поддерживать, директора школ проводят мониторинг. И попробуй, чтобы заработная плата была ниже, чем средняя по региону! Понятно стремление государства, чтобы учитель достойно получал. Но сказано не о ставке учителя, а о зарплате. Чтобы набрать искомую сумму, учителей просто заставляют брать избыточное количество часов. Это тяжело. При такой нагрузке учитель, например, по русскому языку должен проверить в месяц 10 тысяч работ – тесты, сочинения и так далее. Естественно, что все срываются», - пояснил Евгений Ямбург.

Он также привел данные Союза педиатров, согласно которым абсолютно здоровых в нашей стране только 12,5 процентов. «Контингент детей очень изменился. Дело не только в том, что у них гаджеты. Может быть, такие случаи были и раньше, но не было возможности это снять на видео, выложить в интернет. Растет число детей с очень серьезными отклонениями. По 5 тысяч в год прибавляется детей, больных раком. Но на первом месте среди заболеваний идет психоневрология. Растет общий невротизм. У родителей невротиков и психотиков такие же дети. Это говорит о том, что сегодня учитель должен быть очень компетентен и знать особенности психики детей. В каждой школе полно таких детей. Их интеллект в норме, обучать их можно, но эмоциональная сфера у них очень напряжена, а у некоторых даже разрушена. Это одна из причин, почему в школах стреляют, как мы помним по колледжу в Керчи и другим страшным событиям», - рассказал член-корреспондент РАН.

«Еще одна причина связана в контентом СМИ, - добавил Евгений Ямбург. - Мы проводили исследование и впервые за последние четыре года увидели у маленьких детей страх войны. Включите телевизор, и вы сразу поймете, что обсуждают взрослые дяди по поводу возможности войны. Школа стоит не на Луне».

Начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух сообщила ТАСС, что после инцидента прошел педагогический совет, за учительницей признали нарушение педагогической этики, и перед уходом преподаватель публично извинилась перед ребенком и всем классом.

Ранее в эфире НСН сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий вступился за педагогов, заявив, что в РФ существует презумпция вины учителя.

