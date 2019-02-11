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Царёв: Капитан «Норда» пересёк границу нелегально

11 Февраля 2019 в 12:21
Царёв: Капитан «Норда» пересёк границу нелегально
Экс-спикер парламента Новороссии рассказал НСН, как капитан задержанного на Украине судна мог вернуться в Россию.

Капитана российского судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, Владимир Горбенко сумел вернуться домой в Крым. По его словам, у него не было никаких ограничений на возврат домой, и через границу он прошел по паспорту Российской Федерации. Ранее Горбенко, находившийся на Украине под подпиской о невыезде, пропал без вести и был объявлен в розыск украинской полицией, которая также возбудила уголовное дело об умышленном убийстве.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил в беседе с НСН что для возврата капитана судна «Норд» мог быть задействован один из неохраняемых проходов границы между Украиной и Россией.

Капитан объяснил, почему «Норд» не уйдет с молотка

«Я думаю, что для возврата капитана сейнера были использованы не политические способы. Вряд ли это можно назвать политической победой. Скорее всего, это победа определенных людей, которые занимались решением этой проблемы. Между Украиной и Россией существует громадное количество мест, где можно пройти границу без пограничников и без таможенников. Я так думаю, что один из таких путей был задействован для того, чтобы капитан вернулся», — сказал экс-депутат Рады.

В то же время Олег Царёв отметил, что нахождение Горбенко на Украине было так же невыгодно Киеву, как и его возвращение в Россию. По словам экс-нардепа, Украина оказалась в ловушке собственного производства, задержав «Норд».

«Задержав “Норд”, Украина сама попала в ловушку, из которой не могла найти выход. Арестовывать, задерживать капитана “Норда” она не могла, потому что это уж совсем противоречило украинским законам. Позволить ему добровольно уехать из Украины было бы как расписаться в том, что все действия до сих пор были незаконными. Поэтому капитана и держали, с одной стороны, не давая ему вернуться в Россию, с другой стороны, не задерживая его в СИЗО, в тюрьме или где-нибудь еще», — пояснил собеседник НСН.

Напомним, что крымский сейнер «Норд» под флагом России был задержан украинцами в Азовском море 25 марта 2018 года. В Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами, несмотря на то, что у всего экипажа были российские паспорта. Двум морякам удалось вернуться на родину через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. В дальнейшем их обменяли на семерых украинских моряков. В заключении на Украине оставался только капитан, ему грозило до пяти лет лишения свободы.
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