Царёв: Капитан «Норда» пересёк границу нелегально

Экс-спикер парламента Новороссии рассказал НСН, как капитан задержанного на Украине судна мог вернуться в Россию.

Капитана российского судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, Владимир Горбенко сумел вернуться домой в Крым. По его словам, у него не было никаких ограничений на возврат домой, и через границу он прошел по паспорту Российской Федерации. Ранее Горбенко, находившийся на Украине под подпиской о невыезде, пропал без вести и был объявлен в розыск украинской полицией, которая также возбудила уголовное дело об умышленном убийстве.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв предположил в беседе с НСН что для возврата капитана судна «Норд» мог быть задействован один из неохраняемых проходов границы между Украиной и Россией.

«Я думаю, что для возврата капитана сейнера были использованы не политические способы. Вряд ли это можно назвать политической победой. Скорее всего, это победа определенных людей, которые занимались решением этой проблемы. Между Украиной и Россией существует громадное количество мест, где можно пройти границу без пограничников и без таможенников. Я так думаю, что один из таких путей был задействован для того, чтобы капитан вернулся», — сказал экс-депутат Рады.В то же время Олег Царёв отметил, что нахождение Горбенко на Украине было так же невыгодно Киеву, как и его возвращение в Россию. По словам экс-нардепа, Украина оказалась в ловушке собственного производства, задержав «Норд».«Задержав “Норд”, Украина сама попала в ловушку, из которой не могла найти выход. Арестовывать, задерживать капитана “Норда” она не могла, потому что это уж совсем противоречило украинским законам. Позволить ему добровольно уехать из Украины было бы как расписаться в том, что все действия до сих пор были незаконными. Поэтому капитана и держали, с одной стороны, не давая ему вернуться в Россию, с другой стороны, не задерживая его в СИЗО, в тюрьме или где-нибудь еще», — пояснил собеседникНапомним, что крымский сейнер «Норд» под флагом России был задержан украинцами в Азовском море 25 марта 2018 года. В Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами, несмотря на то, что у всего экипажа были российские паспорта. Двум морякам удалось вернуться на родину через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. В дальнейшем их обменяли на семерых украинских моряков. В заключении на Украине оставался только капитан, ему грозило до пяти лет лишения свободы.