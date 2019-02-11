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Капитан «Норда» Горбенко вернулся в Крым

11 Февраля 2019 в 10:05
Капитан «Норда» Горбенко вернулся в Крым

Капитана российского судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками, Владимир Горбенко сумел вернуться домой в Крым. Об этом моряк рассказал сайту KP.RU. По словам капитана, у него не было никаких ограничений на возврат домой, через границу прошёл по паспорту Российской Федерации. 

«Вечером приехал в Керчь. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь. Дочки и супруга оторопели, конечно», - рассказал капитан изданию. Самым тяжёлым в украинском заточении, по словам Горбенко, была неизвестность, чем всё закончиться и когда.  

В конце января стало известно, что Владимир Горбенко, находившийся на Украине под подпиской о невыезде, пропал без вести. После этого украинская полиция объявила его в розыск, а также возбудила уголовное дело об умышленном убийстве. Адвокаты Горбенко при этом не исключали, что к его исчезновению может иметь отношение Служба безопасности Украины.

Как отмечает  RT, возвращение Горбенко домой в Керчь подтвердила РИА Новости и его мать.

Крымский сейнер «Норд» под флагом России был задержан украинцами в Азовском море 25 марта 2018 года. В Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами, несмотря на то, что у всего экипажа были российские паспорта. Двум морякам удалось вернуться на родину через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. В дальнейшем их обменяли на семерых украинских моряков. В заключении на Украине оставался только капитан, ему грозило до пяти лет лишения свободы.

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