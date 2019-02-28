Почему из «китовой тюрьмы» в Приморье таинственно исчезают животные

В эфире НСН эксперты рассказали о борьбе за погибающих в неволе млекопитающих и о причинах бездействия властей.

Проверка показала, что морские млекопитающие сбежали из вольера в бухте Средняя через отверстия в ограждении. Об этом рассказал владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович. По его словам не удалось доказать, что с белухами могло что-то случиться, поэтому состава преступления проверка не нашла. Андронович сообщил, что сейчас в бухте Средняя, где держат незаконно выловленных морских млекопитающих, находятся 87 белух и 10 косаток. Ранее, после исчезновения одной из косаток, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае.

Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, вероятно, что животное уже погибло. Сомнения в том, что им был совершён побег, вызывают прошлые посещения «китовой тюрьмы» представителями ветеринарной инспекции.

«Это уже не первый случай, когда из "китовой тюрьмы" пропадают животные — в ноябре прошлого года пропали три молодые белухи, детишки. Отловщики тоже тогда заявили, что белухи пропали, но наше мнение, что эти животные просто погибли. В том вольере, о котором идёт речь, содержались три косатки. Не так давно там была инспекция, в январе этого года, и тогда ещё было замечено, что одна из косаток, Кирилл, нехорошо себя чувствует, у неё кожные покровы изменены. И даже потом ещё приезжали туда люди и говорили, что она чуть ли не кверху брюхом плавает, ведёт себя неестественно. И мы полагаем, что она, скорее всего, умерла», — рассказал Оганес Таргулян.

В свою очередьв эфире объяснил , в чем причина существования «китовой тюрьмы» и решения вопроса с освобождением млекопитающих.

«Мы поднимали эту проблему не только в этом году, когда было выявлено большое количество животных, но и ранее. Несовершенное законодательство позволяет животных, отловленных в культурно-просветительских целях, в дальнейшем реализовывать за границу. Как мы считаем, это несоответствие целей вылова и их дальнейшего использования. Что касается тех же самых косаток, нет информации об их количестве в Охотском море, поэтому устанавливать какие-либо квоты неправильно. Нет оснований для того, чтобы их ловить в Охотском море, поскольку мы не знаем, сколько их там», — рассказал он.

Напомним, ранее несколько американских актеров вступились за российских косаток. Так, американский актер Леонардо Ди Каприо на своей странице в Facebook заявил, что в Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. А актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон даже написала письмо президенту России Владимиру путину, где попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме».