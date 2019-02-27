В «Гринпис» рассказали, как Ди Каприо помогает освобождению косаток

Руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» в эфире НСН заявил, что, несмотря на подключившихся американских актеров, чиновники не торопятся освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы».

В Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух, заявил на своей странице в Facebook американский актер Леонардо Ди Каприо. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. Речь идет о косатках и белухах, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае после исчезновения одной из косаток. Следствие намерено принять меры для спасения животных и возврата их в естественную среду обитания.

В эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян рассказал, как продвигается борьба за свободу млекопитающих.

«Это уже не первая знаменитость, которая обращает внимание на проблему. Мы надеемся, что это поможет. Конечно Ди Каприо, это звезда первой величины и его поддержка для нас очень значительна. Жалко только, что обращение связано со столь печальным поводом. Тем не менее, есть шанс о принятии как можно быстрее решения со стороны чиновников о том, что все косатки и белухи должны быть выпущены на свободу, естественно после необходимой реабилитации», — рассказал Таргулян.

По его словам, в адрес чиновников было направлено два письма. Одно непосредственно от организации «Гринпис Россия», второе от коалиции «За свободу косаток и белух», в которых активисты предложили оказать техническую помощь, связанную с установкой дополнительного отопления для косаток, а так же просьбы о включении в рабочую группу по решению проблемы освобождения млекопитающих из «китовой тюрьмы».

«Пока, к сожалению, ни губернатор, ни министр природных ресурсов не ответили на наше письмо. Нам кажется, что вовлечение общественности было бы очень полезно. Кроме того, на сайте Минприроды опубликован пресс-релиз по итогам совещания, которое прошло в понедельник. Там есть одна настораживающая фраза. Сказано, что китообразные должны быть отпущены на свободу или помещены под ответственное хранение в специализированные центры. Мы очень опасаемся, что этими специализированными центрами могут оказаться океанариумы и дельфинарии, таким образом, часть животных может так и остаться в неволе. Очень бы этого не хотелось. Это будет идти в разрез с поручением президента», — рассказал Таргулян.

Напомним, ранее актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон попросила российские власти помочь косаткам в Приморье, которых содержат в так называемой «китовой тюрьме». Письмо опубликовано на сайте ее фонда. Президент России Владимир Путин уже поручил Генпрокуратуре продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих.