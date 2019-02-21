Greenpeace: Пропавшая из «китовой тюрьмы» косатка скорее всего мертва

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Руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» заявил, что власти Приморья игнорируют предложения организации о помощи животным.



Из «китовой тюрьмы» в бухте Средней под Находкой сбежала косатка. Об этом сообщает на своём сайте Greenpeace. Компания, незаконно содержащая животных в бухте, уже заявила о пропаже.

Как рассказал в эфире НСН руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян, вероятно, что животное уже погибло. Сомнения в том, что им был совершён побег, вызывают прошлые посещения «китовой тюрьмы» представителями ветеринарной инспекции.

«Мы узнали об этом от наших коллег, которые работают на Дальнем Востоке. И это уже не первый случай, когда из “китовой тюрьмы” пропадают животные — в ноябре прошлого года пропали три молодые белухи, детишки. Отловщики тоже тогда заявили, что белухи пропали, но наше мнение, что эти животные просто погибли. В том вольере, о котором идёт речь, содержались три косатки. Не так давно там была инспекция, в январе этого года, и тогда ещё было замечено, что одна из косаток, Кирилл, нехорошо себя чувствует, у неё кожные покровы изменены. И даже потом ещё приезжали туда люди и говорили, что она чуть ли не кверху брюхом плавает, ведёт себя неестественно. И мы полагаем, что она, скорее всего, умерла», — рассказал Оганес Таргулян.

По его словам, животные гибнут в вольере из-за низких температур в ночное время. Организация уже предлагала свою помощь для улучшения условий содержания косаток, обращаясь напрямую к руководству региона, однако ответа пока не получила.

«Мы обращались к губернатору Приморского края и к министру окружающей среды РФ с предложением оказать материально-техническую помощь. Совместно с реабилитационным центром “Тюлень” мы готовы установить тепловые пушки, генераторы, чтобы температура была в вольерах выше. Потому что косатки страдают от низких температур, особенно в ночное время. Все инспекции ездят туда днём, и губернатор ездил, но дневные и ночные температуры существенно различаются — на 10-15 градусов. Они просто там замерзают. Мы надеемся, что нам ответят, тем более, косатка погибла. Нам кажется, что нашу помощь примут. Но пока ответа не было», — заключил руководитель отдела исследований «Гринпис Россия».

Интересно, что против вылова косаток выступают не только «зелёные». По словам собеседника НСН, поддержка есть со стороны федеральных органов власти, однако у браконьеров не менее сильное лобби.

«Во время вылова гибнет много других животных. Как минимум, ещё одна косатка — они обычно стараются защитить своих детёнышей и путаются в сетях. А ловят, как правило, молодых косаток — их проще перевозить, дрессировать. Их ловят для продажи в китайские океанариумы. Мы считаем это незаконным. И так считает Генпрокуратура, и Минприроды, и комитет по экологии Госдумы, но, к сожалению, у отловщиков тоже есть сильные покровители, поэтому пока животные находятся в “китовой тюрьме”», — заметил Таргулян.

Добавим, после исчезновения косатки из «китовой тюрьмы» Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с морскими млекопитающими в Приморском крае. Следствие намерено принять меры для спасения животных и возврата их в естественную среду обитания.