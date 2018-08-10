Автобусы без тормозов. Очевидцы рассказали об аварии в Мытищах

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Три человека пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов у автовокзала в Мытищах.

Очередное ДТП с наездом автобуса на пешеходов произошло в Мытищах. Столкнулись два маршрутных автобуса, когда между ними находились пешеходы. По предварительной информации, у одной из маршруток отказал двигатель и тормоза и машина двигалась по инерции, сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшими в результате аварии оказались три женщины. Одна из них отказалась от госпитализации, двоих доставили в Мытищинскую городскую больницу. Известно, что среди пострадавших была 17-летняя девушка.

Версию о неисправности машины сейчас проверяют правоохранительные органы. Очевидцы аварии отмечают, что наехавший на людей автобус пытался проскочить пешеходный переход. Один из свидетелей аварии также сообщил, что стальной бампер автобуса практически скальпировал одну из пострадавших.

Напомним, в Москве в конце декабря прошлого года также произошло несколько ДТП, когда в результате наезда автобуса пострадали люди.

Так, 25 декабря около станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в поземный переход. Четыре человека погибли, десять получили травмы. Водитель автобуса своей вины не признал. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН подчеркнул, что большинство аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

«Статистика показывает, что две трети всех ДТП происходят из-за человеческого фактора. Есть причины, которые кроются в состоянии дорожного полотна (это 20%), около 7% - пьяные ДТП», - отметил Лысаков.

Несколько дней спустя рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта в Москве около станции метро «Сходненская». В результате аварии пострадали три человека. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что ДТП с автобусами за последний год их число серьезно увеличилось.

«За последние годы очень много аварий было с общественным транспортом, не только в Москве, но в регионах. Я думаю, что это сигнал неблагополучия в отрасли. Что-то не в порядке с автобусным парком. Есть разные причины: где-то автобусы неисправны, что-то не в порядке с водителями. Здесь надо очень основательно разбираться. С кондачка сложно сказать: вот, такой фактор, давайте его устраним и все будет хорошо. Здесь комплекс причин, нужен комплексный анализ всего», - заявил Похмелкин.

Автоэксперт пояснил, что в ситуации, когда водитель может причинить вред жизни и здоровью людей, действует понятие крайней необходимости, которое сформулировано в Кодексе об административных правонарушениях.

Со своей стороны, глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН сообщил, что подготовка водителей такси на сегодняшний день оставляет желать лучшего – зачастую, за рулем оказываются люди без опыта.

«Нет никакой подготовки. Люди приходят, им дают навигаторы и они сразу начинают работать. Сейчас, можно сказать, что навигаторы полностью работают за самого водителя. Только со временем они нарабатывают опыт. Раньше в больших таксомоторных парках проводилось обучение, на данный момент этого нет. Но я считаю, что такую подготовку нужно вернуть», - считает Смирнов.

Водитель автобуса в Мытищах, по предварительной версии, в момент аварии был трезв. В администрации муниципалитета уточнили, что наехавший на пешеходов автобус принадлежит ООО «Трансинвест».