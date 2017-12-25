Депутат Госдумы о ДТП в Москве: Тут очень много вопросов

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Лидер «Автомобильной России» в эфире НСН рассказал, что в большинстве случаев причиной аварии служит человеческий фактор.

Сразу два уголовных дела возбуждены по факту ДТП около станции метро «Славянский бульвар», где рейсовый автобус SK вырулил на тротуар, а потом съехал в подземный переход. В результате по официальной версии погибли четыре человека (при этом некоторые СМИ утверждают, что количество жертв возросло до пяти), более десяти пострадало. При этом версия теракта не рассматривается. Пока что следствие склоняется к версии о неисправности педали газа у транспортного средства, сообщает «Интерфакс».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, что к трагедии могли привести два фактора.

«То ли человеческий фактор, то ли техническая причина – тут всё может быть. В любом случае нужно проверить все обстоятельства дела. Здесь очень много вопросов. Конечно, будут произведены экспертизы, опрошены свидетели. Только после этого можно делать выводы. Сейчас рано говорить, что надо предпринимать в дальнейшем, как уберечься от такой ситуации, поскольку мы не знаем причину», - отметил депутат.

В то же время Вячеслав Лысаков подчеркнул, что большинство аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

«Статистика показывает, что две трети всех ДТП происходят из-за человеческого фактора. Есть причины, которые кроются в состоянии дорожного полотна (это 20%), около 7% - пьяные ДТП. Но я не могу обвинять водителя, пока никто не знает причину», - заключил Лысаков.

Стоит отметить, что водитель автобуса находится в сознании. Он утверждает, что хотел уступить место подъехавшему автобусу, но не справился с управлением: автобус сам поехал и не реагировал на попытки его остановить. В настоящий момент поисково-спасательные работы на месте завершены. В них принимали более 180 человек.