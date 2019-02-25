Звоните в цирк! Лисовец об актере в женском платье на «Оскаре»

Российский стилист назвал «фриковством» наряд актера Билли Портера на церемонии «Оскар».
Американский актер и певец Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном женском платье. Бархатный наряд для 49-летнего актера создал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель популярного реалити-шоу «Проект Подиум». Актер, известный своим фирменным стилем «половой изменчивости», как пишет The Hollywood Reporter, дополнил образ коротким пиджаком и бабочкой.
О стиле в данном случае говорить не приходится, заявил НСН российский стилист и дизайнер Влад Лисовец. По его словам, оценивать наряд американского актера должен не стилист, а сотрудник цирка.
Добавим, что Билли Портер известен ролями в сериалах «Американская история ужасов», «Закон и порядок» и «Поза». За свою роль в последнем телесериале он был номинирован на премию «Золотой глобус» в качестве «лучшего драматического актера» в ТВ-проектах, однако статуэтка досталась Ричарду Мэддену за роль в «Телохранителе». Отметим, что на январьской церемонии вручения этой премии Билли Портер появился в блестящей мантии с подкладкой из розового атласа. Наряд создавался нью-йоркским дизайнером Рэнди Рам в течение шести месяцев.
Напомним, 91-ая церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла без ведущего, впервые за 30 лет. Киноэксперты НСН оценили измененный формат «Оскара», а также рассказали об основных влияниях на известную кинопремию.