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Звоните в цирк! Лисовец об актере в женском платье на «Оскаре»

25 Февраля 2019 в 13:13
Звоните в цирк! Лисовец об актере в женском платье на «Оскаре»

Российский стилист назвал «фриковством» наряд актера Билли Портера на церемонии «Оскар».

Американский актер и певец Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном женском платье. Бархатный наряд для 49-летнего актера создал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель популярного реалити-шоу «Проект Подиум». Актер, известный своим фирменным стилем «половой изменчивости», как пишет The Hollywood Reporter, дополнил образ коротким пиджаком и бабочкой.

О стиле в данном случае говорить не приходится, заявил НСН российский стилист и дизайнер Влад Лисовец. По его словам, оценивать наряд американского актера должен не стилист, а сотрудник цирка.

«Оскар» с президентом, но без ведущего
«Не мне надо звонить, а в цирк надо звонить, чтобы там прокомментировали. Это шоу, фриковство. Странно будет звучать, если я вам скажу, что это модно или стильно. Это клоунада. Люди выступают, кто во что горазд», — сказал Лисовец.

Добавим, что Билли Портер известен ролями в сериалах «Американская история ужасов», «Закон и порядок» и «Поза». За свою роль в последнем телесериале он был номинирован на премию «Золотой глобус» в качестве «лучшего драматического актера» в ТВ-проектах, однако статуэтка досталась Ричарду Мэддену за роль в «Телохранителе». Отметим, что на январьской церемонии вручения этой премии Билли Портер появился в блестящей мантии с подкладкой из розового атласа. Наряд создавался нью-йоркским дизайнером Рэнди Рам в течение шести месяцев.



Напомним, 91-ая церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла без ведущего, впервые за 30 лет. Киноэксперты НСН оценили измененный формат «Оскара», а также рассказали об основных влияниях на известную кинопремию.
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