Звоните в цирк! Лисовец об актере в женском платье на «Оскаре»

Российский стилист назвал «фриковством» наряд актера Билли Портера на церемонии «Оскар».

Американский актер и певец Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном женском платье. Бархатный наряд для 49-летнего актера создал американский модельер Кристиан Сириано, самый молодой победитель популярного реалити-шоу «Проект Подиум». Актер, известный своим фирменным стилем «половой изменчивости», как пишет The Hollywood Reporter, дополнил образ коротким пиджаком и бабочкой.

О стиле в данном случае говорить не приходится, заявил НСН российский стилист и дизайнер Влад Лисовец. По его словам, оценивать наряд американского актера должен не стилист, а сотрудник цирка.