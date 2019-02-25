Актер Билли Портер пришел на церемонию «Оскар» в пышном женском платье

Американский актер и певец Билли Портер появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном женском платье. Необычный наряд для 49-летнего актера создал американский модельер Кристиан Сириано. Портер известен ролями в сериалах «Американская история ужасов», «Поза» и «Закон и порядок», пишет Газета.ру.

Сегодня в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премий «Оскар». Лучшим фильмом названа лента Питера Фарелли «Зеленая книга» - она посвящена проблеме расизма.

Лучшим режиссером стал мексиканец Альфонсо Куарон. Его картина «Рома» получила золотую статуэтку за лучший фильм на иностранном языке.

Рами Малек завоевал «Оскар» за исполнение роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», напоминает «Свободная пресса»

Оливия Колман получила «Оскар» как лучшая актриса за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка»

Певица Леди Гага получила награду за песню к фильму «Звезда родилась».