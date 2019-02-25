«Оскар» с президентом, но без ведущего

В беседе с НСН киноэксперты рассказали об основных влияниях и изменениях на 91-ой церемонии вручения премии.

В Лос-Анджелесе проходит 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. За роль королевы Анны в фильме «Фаворитка» 45-летняя Оливия Колман получила «Оскар» как лучшая актриса. Лучшим актером назван Рами Малек за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Статуэтку «Оскар» за лучший оригинальный сценарий была вручена сценаристам картины «Зеленая книга», лучшим адаптированным сценарием признали сценарий фильма «Черный клановец». Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон был признан лучшим за фильм «Рома».

В этом году отличительной чертой «Оскара» стало отсутствие традиционного ведущего. Формат проведения церемонии был изменен впервые за последние 30 лет. В своем выступлении Кэри Бёрк, президент ABC Entertainment - подразделения телекомпании ABC, ответственная за развлекательное вещание отметила, что такой формат позволит сократить продолжительность церемонии до трех часов.

В свою очередь, создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в беседе с НСН заявил, что решение продюсеров «Оскара», согласно которому церемония пройдет без ведущего, может открыть для организаторов премии новые возможности, при этом на престижности кинонаграды это никак не отразится.

«Отсутствие ведущего, как мне думается, скажется на церемонии. Всё-таки там были основные ведущие, звезды, а не то, что у нас – пары ведущих. Но хочу напомнить, что ценность "Оскара" довольно велика, поэтому даже отсутствие ведущего на неё как-то не повлияет», — рассказал он.

При этом некоторые эксперты полагают, что трудности «Оскара» связаны далеко не только с изменениями в формате проведения мероприятия. В частности предположил в беседе с, что решения киноакадемикам давались непросто из-за президента США Дональда Трампа, личность которого фактически разделила страну на два лагеря.

«"Оскар" будет очень трудным для академиков, потому что очень явно подняты социальные и общественные проблемы, равно как в фильме "Рома" Альфонсо Куарона проблема мексиканской семьи. Учитывая, что все накладывается на строительство мексиканской стены, на безумие Дональда Трампа, на его отношение к мексиканским иммигрантам, к этому прибавляется то, что Альфонсо Куарон — мексиканец, и у него это чувство в крови. Именно между фильмами о проблемах меньшинств, о проблемах мигрантов, о тех тягчайших социальных проблемах, которые, безусловно, продолжают сотрясать американский мир, будет проходить борьба», — объяснил он.

Напомним, 23 февраля, традиционно за день до объявления лауреатов «Оскара» прошло вручение антипремии «Золотая малина». Сразу в нескольких номинация одержал победу президент США Дональд Трамп. Он получил награду за худшую актерскую игру в документальных картинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», где он предстал в роли самого себя. Кроме того Трамп стал победителем в категории «Худший актёрский дуэт» в тех же фильмах. Организаторы написали, что глава Белого дома выступил в картинах в ансамбле «своей нескончаемой мелочностью». Кроме того в категориях «Худший фильм», «Худший режиссер», «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» награды получил фильм «Холмс & Ватсон».