Адмирал: Корабли НАТО в Чёрном море могут спровоцировать ядерную войну

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ в эфире НСН напомнил о подавляющем превосходстве российского флота в регионе.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков разглядел рецепт резкого обострения конфликта в призыве американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море. Об этом член верхней палаты российского парламента написал на своей странице в Twitter. По его словам, Вашингтон не сможет «заставить Россию не защищать территориальные воды» и напугать Москву. В то же время Пушков предположил, что американский законодатель «плохо понимает соотношение сил в регионе».

В свою очередь,в эфирезаявил, что Чёрное море является зоной подавляющего превосходства России

«Тут даже комментировать нечего, вопрос ясный. Это наша зона, тут наши приоритеты, наше подавляющее преимущество, потому никакое НАТО там никого не запугает. И никакого “в случае чего” быть не может. Они же не идиоты, они понимают, что за любым таким инцидентом может стоять ядерная война, на что никто не пойдёт. Это зона нашего подавляющего превосходства», - отметил адмирал.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить корабли НАТО и флот США в Чёрное море. Он убеждён, что таким образом Североатлантический альянс должен ответить на «российскую агрессию». 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, поскольку они нарушили госграницу РФ. На Украине и на Западе этот шаг считают агрессией.