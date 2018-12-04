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Адмирал: Корабли НАТО в Чёрном море могут спровоцировать ядерную войну

4 Декабря 2018 в 09:57
Адмирал: Корабли НАТО в Чёрном море могут спровоцировать ядерную войну

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ в эфире НСН напомнил о подавляющем превосходстве российского флота в регионе.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков разглядел рецепт резкого обострения конфликта в призыве американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море. Об этом член верхней палаты российского парламента написал на своей странице в Twitter. По его словам, Вашингтон не сможет «заставить Россию не защищать территориальные воды» и напугать Москву. В то же время Пушков предположил, что американский законодатель «плохо понимает соотношение сил в регионе».

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В свою очередь, бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что Чёрное море является зоной подавляющего превосходства России (слушайте аудио).

«Тут даже комментировать нечего, вопрос ясный. Это наша зона, тут наши приоритеты, наше подавляющее преимущество, потому никакое НАТО там никого не запугает. И никакого “в случае чего” быть не может. Они же не идиоты, они понимают, что за любым таким инцидентом может стоять ядерная война, на что никто не пойдёт. Это зона нашего подавляющего превосходства», - отметил адмирал.

Напомним, ранее американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить корабли НАТО и флот США в Чёрное море. Он убеждён, что таким образом Североатлантический альянс должен ответить на «российскую агрессию». 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, поскольку они нарушили госграницу РФ. На Украине и на Западе этот шаг считают агрессией.

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