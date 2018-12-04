Клинцевич посоветовал американским сенаторам выучить русский язык

Член комитета СФ по обороне в эфире НСН заявил, что призывом вести корабли в Черное море сенатор Джон Баррасс показывает отсутствие понимания реальности.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал призыв американского сенатора Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море рецептом резкого обострения конфликта. По его словам, законодатель Соединённых Штатов «плохо понимает соотношение сил в регионе». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Пушков также призвал Баррассо успокоиться и заняться экологией в родном штате, поскольку Вашингтон не сможет «заставить Россию не защищать территориальные воды».

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН предостерёг США от введения военных кораблей в Черное море.

«Пушков абсолютно прав. Американские сенаторы не знают реалий. Ни жизни, ни войны — ничего. Они пока, что живут в популистской парадигме. Поставить на место Россию военным путем сегодня никому не удастся. Это главное, что нужно понимать, а сенатор призывает ввести корабли и якобы это осуществит давление. Не боятся они потом не выйти из Черного моря? Если они будут вести себя неподобающим образом, осуществлять давление — это закончится крайне плачевно, я в этом абсолютно убежден. Поэтому господам за океаном, во-первых, надо бы учить русский язык, он будет им очень полезен в ближайшее время, чтобы понимать с кем они имеют дело. А во-вторых, крайне осторожно обращаться с оружием, тем более с таким, как современный боевой корабль. Не надо пугать Россию. Ее невозможно напугать или поставить на колени. С ней можно только дружить и договариваться», — заявил сенатор.

Напомним, ранее Алексей Пушков высказал предположение, что приказ о провокационных действия в российских территориальных водах ВМС Украины отдал лично президент страны Петр Порошенко. Парламентарий предположил, что эта намеренная провокация была сделана в ответ на успешный саммит в Стамбуле, где президент РФ Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом газовые проекты, в том числе «Северный поток-2».