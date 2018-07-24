Все лавры другим. В ООН не признали причастность к эвакуации «Белых касок»

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что организация не была вовлечена в спецоперацию.

В ООН заявили о непричастности к эвакуации неправительственной организации «Белые каски» из Сирии. Об этом 23 июля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. По его словам, Организация Объединёных Наций не была вовлечена в саму спецоперацию, однако представители Верховного комиссара встретили беженцев в Иордании, сообщает ТАСС.

Ранее в МИД России посчитали, что бегство «Белых касок» наглядно продемонстрировало, чьи заказы они отрабатывали.

«Символично то, что “белокасочники” предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру своё лицемерие. В духе известной пословицы “На воре и шапка горит” эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали», - цитирует комментарий внешнеполитического ведомства RT.

Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что все представители «Белых касок» и членов их семей покинули предоставленный для перехода коридор.

«Мы их только пропустили через свою территорию. Никто из них у нас не остался. Мы выполняем иногда просьбы наших друзей и знакомых, потому что и они выполняют наши просьбы. Среди эвакуированных, которые были пропущены через наши территории в Иорданию, было 60% женщин и детей. “Белым каскам” грозило физическое уничтожение людей. Нас попросили помочь – мы помогли», - пояснил Векслер.

В то же время руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН предположил, что эвакуация «Белых касок» свидетельствует о разрядке обстановки.

«Ситуация явно потеряла присущую ей ранее остроту. При этом не стоит забывать, что Сирия давным-давно расколота на 4 части. В одном ее месте может происходить разрядка, а в другом – обострение. Но какие-то процессы пошли, посмотрим, к чему они приведут», - подчеркнул Малашенко.

Напомним, эвакуация «Белых касок» и членов их семей проходила в ночь на 22 июля. Изначально было запланировано, что территорию Сирии покинут 800 человек, однако пересечь границу удалось только 442 из-за сложившейся в стране обстановки, сообщает Ura.ru . Коридор для прохождения членов неправительственной организации предоставил Израиль. Как подчеркнул премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, это было сделано по просьбе президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других мировых лидеров.