Зачем Израиль помог «Белым каскам» сбежать от Асада. Мнение экспертов

РИА Новости

Эксперты в эфире НСН рассказали, почему «Белые каски» были эвакуированы из Сирии именно сейчас и какое отношение к этому имеет Израиль.

Выведенных из Сирии членов организации «Белые каски» вместе с семьями готовы принять в Канаде и Германии. Об этом стало известно в воскресенье, 22 июля, после того, как МИД Израиля отчитался о завершении гуманитарной операции по эвакуации 800 человек - участников добровольческой организации и членов их семей.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН назвал тот факт, что эвакуацией «Белых Касок» занимался именно Израиль, очень интересным.

«Мы все время грешили на Великобританию, оказалось, что за этим стоит Израиль. Эвакуировали их потому, что количество провокаций уже исчерпано, а необходимости в новых пока нет, видимо», - заявил собеседник агентства.

При этом Багдасаров не удивился тому, что членов организации, скомпрометировавшей себя фейковыми роликами, без промедления согласились принять Канада и Германия.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко, обсуждая с НСН «гуманитарную операцию по спасению «Белых касок» от Асада», также высказал мнение, что Израиль был причастен к тому, чем занималась эта организация.

«Почему эвакуацией «Белых касок» было поручено заниматься именно Израилю… Думаю, что это было связано с тем, что Израилю были даны некие гарантии на последней встрече с Владимиром Путиным. Там, конечно, были известные проблемы, но у меня такое ощущение, что Израиль почувствовать, что его безопасность будет гарантирована. И все эти «Белые каски» на данный момент не столь необходимы», - заявил арабист.

По словам Малашенко, в Сирии наметилась некоторая разрядка, а значит и необходимость в таких провокациях, которые организовывались с участием «Белых касок», сошла на нет.

«Есть, конечно, вероятность попятного движения, но ситуация явно потеряла присущую ей ранее остроту. При этом не стоит забывать, что Сирия давным-давно расколота на 4 части. В одном ее месте может происходить разрядка, а в другом – обострение. Но какие-то процессы пошли, посмотрим, к чему они приведут», - заключил эксперт.

Добавим, что канадский МИД сразу по завершению эвакуации «Белых касок» из Сирии назвал членов этой организации «мужественными добровольцами, которые стали свидетелями жестоких зверств режима Асада».

В МИД РФ придерживаются другого мнения о деятельности этой организации. Ранее российское внешнеполитическое ведомство совместно с Минобороны РФ разоблачило постановочный характер видеороликов, якобы свидетельствующих о химической атаке на мирных граждан, совершенной правительственными войсками Сирии в городе Дума. Также Минобороны РФ обвинило организацию в подтасовке проб, которые были отданы для расследования предполагаемой химической атаки в сирийском Саракибе.