Экс-консул: Все эвакуированные члены «Белых касок» покинули территорию Израиля

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Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН заявил, что страна помогла неправительственной организации, так её попросили это сделать.

Израиль предоставил для эвакуации «Белых касок» коридор, по которому они смогли перейти из Сирии в Иорданию. Спецоперация произошла 22 июля. Однако покинуть территорию САР смогли чуть более половины членов неправительственной организации и их семей. Если изначально планировалось, что будет эвакуировано 800 человек, то в итоге в Иордании оказались лишь 422. Как подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, помочь в операции их попросил президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и лидеры других стран, сообщает RT.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН пояснил, что ни одного члена организации «Белые каски» на территории Израиля не осталось.

«Мы их только пропустили через свою территорию по просьбе Дональда Трампа, Трюдо, лидеров ряда европейских государств. Никто из них у нас не остался. Мы выполняем иногда просьбы наших друзей и знакомых, потому что и они выполняют наши просьбы. Среди эвакуированных, которые были пропущены через наши территории в Иорданию, было 60% женщин и детей. Когда нас Россия просит помочь своим людям, мы это делаем. В 2006 году я был ответственным за эвакуацию российских и украинских жён инженеров и врачей, которые оканчивали советские вузы и жили в Газе. После прихода к власти ХАМАСа им сказали, чтобы не было никаких помад, маникюров, только чадра - они и побежали. “Белым каскам” грозило физическое уничтожение людей. Нас попросили помочь – мы помогли», - пояснил бывший израильский консул в Москве.

По словам Алекса Векслера, Израиль с удовольствием поможет и России, если об этом попросит президент РФ Владимир Путин.

«Когда Путин нас попросит помочь, мы тоже это с удовольствием сделаем. У нас хорошо налажены связи со всей администрацией Путина», - подчеркнул собеседник НСН.

Он также добавил, что в отличие от полетов авиации, эта операция с российским руководством не согласовывалась.

В настоящий момент остаётся неизвестным, удастся ли остальной части «Белых касок» покинуть территорию Сирии. Возможность спасательной операции остаётся под вопросом, потому что в САР ситуация до сих пор «нестабильная», сообщает Ura.ru .

Напомним, «Белые каски» известны своими видеороликами, в которых они сообщали о химатаках против мирного населения, которые якобы проводились правительственными войсками в Сирии.