Востоковед: Убийство Хашогги не пошатнет позиции наследного принца Саудовской Аравии

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Профессор кафедры Современного Востока РГГУ рассказал НСН, почему скандал с убитым журналистом не пошатнет положения принца Мухаммеда бен Салмана.

В Саудовской Аравии могут сменить наследного принца из-за скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, некоторые члены королевской семьи просят не допустить принца Мухаммеда бен Салмана до престола, а вместо него назначить на пост наследного принца единственного ныне живущего брата короля Салмана – принца Ахмеда ибн Абдул-Азиза. При этом десятки принцев и других членов королевской семьи не собираются действовать, пока король Салман ибн Абдул-Азиз жив, так как он вряд ли пойдет против своего «любимого сына».

Однако, публикация Reuters выглядит не очень убедительно, учитывая выступление короля Салмана накануне, отметил в эфире НСН профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач.

«Вчера король Салман ибн Абдул-Азиз выступил в Консультативном совете своей страны с ежегодным обращением к членам парламента по разнообразным вопросам, связанным с дальнейшим развитием страны. В ходе своего выступления он несколько раз подчеркивал важную роль принца Мухаммеда ибн Сальмана в процессах, которые касаются реализации проекта “Видение 2030”, проекта перестройки саудовской социальной и экономической жизни. Другими словами, Саудовская Аравия не думает об отставке нынешнего наследного принца», — заметил Косач.

Еще одним обстоятельством, опровергающим возможность отставки наследного принца Мухаммеда ибн Салмана эксперт посчитал то, что он возглавит саудовскую делегацию на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

«Если в Саудовской Аравии принимается такое решение, то это означает, что там не боятся того, что представители развитых экономик мира, главы государств соответствующих стран будут игнорировать наследного принца и что он окажется там в изоляции. Он должен выглядеть для глав государств “Двадцатки” в качестве человека, который действительно определяет внутреннюю и внешнюю политику собственной страны, и его позиции в его собственной стране не выглядят поколебленными. Отсюда я делаю вывод, что многочисленные публикации, которые говорят о возможности отстранения наследного принца от занимаемого им в настоящее время поста, не выглядят, как очень убедительные», — заключил собеседник НСН.

В то же время, эксперт допустил ограничение власти наследного принца Саудовской Аравии с целью допустить других потомков основателя страны Абдул-Азиз ибн Аль Сауда к управлению государством.