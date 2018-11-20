Востоковед: Убийство Хашогги не пошатнет позиции наследного принца Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии могут сменить наследного принца из-за скандала вокруг убийства журналиста Джамаля Хашогги. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, некоторые члены королевской семьи просят не допустить принца Мухаммеда бен Салмана до престола, а вместо него назначить на пост наследного принца единственного ныне живущего брата короля Салмана – принца Ахмеда ибн Абдул-Азиза. При этом десятки принцев и других членов королевской семьи не собираются действовать, пока король Салман ибн Абдул-Азиз жив, так как он вряд ли пойдет против своего «любимого сына».
Однако, публикация Reuters выглядит не очень убедительно, учитывая выступление короля Салмана накануне, отметил в эфире НСН профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач.
«Вчера король Салман ибн Абдул-Азиз выступил в Консультативном совете своей страны с ежегодным обращением к членам парламента по разнообразным вопросам, связанным с дальнейшим развитием страны. В ходе своего выступления он несколько раз подчеркивал важную роль принца Мухаммеда ибн Сальмана в процессах, которые касаются реализации проекта “Видение 2030”, проекта перестройки саудовской социальной и экономической жизни. Другими словами, Саудовская Аравия не думает об отставке нынешнего наследного принца», — заметил Косач.
Еще одним обстоятельством, опровергающим возможность отставки наследного принца Мухаммеда ибн Салмана эксперт посчитал то, что он возглавит саудовскую делегацию на саммите G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
«Если в Саудовской Аравии принимается такое решение, то это означает, что там не боятся того, что представители развитых экономик мира, главы государств соответствующих стран будут игнорировать наследного принца и что он окажется там в изоляции. Он должен выглядеть для глав государств “Двадцатки” в качестве человека, который действительно определяет внутреннюю и внешнюю политику собственной страны, и его позиции в его собственной стране не выглядят поколебленными. Отсюда я делаю вывод, что многочисленные публикации, которые говорят о возможности отстранения наследного принца от занимаемого им в настоящее время поста, не выглядят, как очень убедительные», — заключил собеседник НСН.
В то же время, эксперт допустил ограничение власти наследного принца Саудовской Аравии с целью допустить других потомков основателя страны Абдул-Азиз ибн Аль Сауда к управлению государством.
Тем не менее, источники Reuters сообщают, что в королевской семье надеются на смену Мухаммеда бен Салмана на посту наследного принца его дядей и братом короля Салмана Ахмедом. Ожидается, что его кандидатуру на престол Саудовской Аравии также поддержат некоторые западные силы. Так, например, в США отношение к нынешнему наследному престолу ухудшилось, в частности, из-за намерений купить у России системы ПВО С-400. К тому же на днях в ЦРУ пришли к выводу, что Мухаммед бен Салман отдал приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Как заметил профессор кафедры Современного Востока РГГУ, международный скандал, разгоревшийся вокруг инцидента, очевидно используется для решения политических вопросов.
«Никто не думал о том, был ли мальчик. Всех интересовало только одно — как можно использовать эту ситуацию для того, чтобы решить те проблемы, которые те или иные страны, те или иные политические деятели пытались решить. В конце концов, не Эрдогану защищать права человека после того, что произошло в его собственной стране по его собственной инициативе. Так что эта проблема многогранна,я и она не сводится к вопросу убийства журналистов, как бы печально это не звучало. В данном случае, это лишь повод для того, чтобы решать какие-то государственные, межгосударственные проблемы и не более того», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше двух недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналиста. По данным следствия, его задушили в здании генконсульства, а после тело расчленили и уничтожили. Генпрокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения 11 подозреваемым в убийстве репортера, при этом настаивая на смертной казни для пяти из них. В свою очередь, Минфин США 15 ноября ввел личные санкции против 17 саудитов, причастных, по данным Вашингтона, к инциденту.