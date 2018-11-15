«Всё более одинокая Америка». СМИ сообщили о желании 13 стран закупить С-400

Среди государств, которые проявили интерес к российским ЗРК, СМИ называют Саудовскую Аравию, Ирак, Катар и другие.
Как минимум 13 стран готовы купить российские зенитные ракетные комплексы С-400. На такой шаг они готовы пойти, несмотря на грозящие из-за сделки санкции США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к американской разведке. При этом СМИ утверждает, что с Вьетнамом, Ираком, Катаром, Саудовской Аравией и некоторыми другими странами уже были проведены переговоры о возможной покупке.
Ранее Вашингтон пригрозил союзником санкциями, если те решат купить российские ЗРК С-400. С таким заявлением в августе выступил официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, не совместимы с системами НАТО.
В свою очередь, президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН посчитал такую политику недальновидной.
«Это заявление находится в полном соответствии с общей политикой США об изоляции России и ослаблении её экономики, наложении санкций не только на страны, которые можно назвать союзниками России, но и на ближайших союзников по НАТО. Это недальновидная политика. Возможно, она принесёт тактические успехи: некоторые страны, почувствовав угрозу санкций, изменят решение, но стратегически все они будут искать альтернативные союзы и альянсы. Сейчас мы видим, что Америка становится всё более одинокой», - отметил Лозанский.заявил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК.
Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев ранее в эфире НСН и вовсе предположил, что членство Турции в НАТО ставится под вопрос.
«Вашингтон очень не устраивает заметный разворот Эрдогана в сторону России. Турция, как член НАТО, начинает вызывать серьезные подозрения у западных стран, и её дальнейшее участие в альянсе ставится под серьезный вопрос. Эрдоган намекает, что в случае углубления разногласий ему есть, куда пойти. Думаю, и в вопросах военного сотрудничества, и экономического, и геополитического Россия сейчас кажется президенту Турции гораздо более выигрышным партнером», - считает Григорьев.
Напомним, кредитное соглашение о поставках С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года. Анкара планирует купить две батареи зенитных ракетных комплексов, причём их обслуживание будет осуществляться специалистами из Турции.