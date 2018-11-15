«Всё более одинокая Америка». СМИ сообщили о желании 13 стран закупить С-400

Среди государств, которые проявили интерес к российским ЗРК, СМИ называют Саудовскую Аравию, Ирак, Катар и другие.

Как минимум 13 стран готовы купить российские зенитные ракетные комплексы С-400. На такой шаг они готовы пойти, несмотря на грозящие из-за сделки санкции США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, близкие к американской разведке. При этом СМИ утверждает, что с Вьетнамом, Ираком, Катаром, Саудовской Аравией и некоторыми другими странами уже были проведены переговоры о возможной покупке.

Ранее Вашингтон пригрозил союзником санкциями, если те решат купить российские ЗРК С-400. С таким заявлением в августе выступил официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, не совместимы с системами НАТО.

В свою очередь, президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН посчитал такую политику недальновидной.

«Это заявление находится в полном соответствии с общей политикой США об изоляции России и ослаблении её экономики, наложении санкций не только на страны, которые можно назвать союзниками России, но и на ближайших союзников по НАТО. Это недальновидная политика. Возможно, она принесёт тактические успехи: некоторые страны, почувствовав угрозу санкций, изменят решение, но стратегически все они будут искать альтернативные союзы и альянсы. Сейчас мы видим, что Америка становится всё более одинокой», - отметил Лозанский.

Также в августе глава Пентагона Джеймс Мэттис от имени США порекомендовал Турции не покупать С-400 у России. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК.

Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев ранее в эфире НСН и вовсе предположил, что членство Турции в НАТО ставится под вопрос.

«Вашингтон очень не устраивает заметный разворот Эрдогана в сторону России. Турция, как член НАТО, начинает вызывать серьезные подозрения у западных стран, и её дальнейшее участие в альянсе ставится под серьезный вопрос. Эрдоган намекает, что в случае углубления разногласий ему есть, куда пойти. Думаю, и в вопросах военного сотрудничества, и экономического, и геополитического Россия сейчас кажется президенту Турции гораздо более выигрышным партнером», - считает Григорьев.

Напомним, кредитное соглашение о поставках С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года. Анкара планирует купить две батареи зенитных ракетных комплексов, причём их обслуживание будет осуществляться специалистами из Турции.