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ЦРУ: Убийство Хашокджи заказал наследный принц СА

17 Ноября 2018 в 12:24
ЦРУ: Убийство Хашокджи заказал наследный принц СА

Приказ об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Как сообщили СМИ, к такому выводу пришли в ЦРУ.

Источник Washington Post сообщил, что убийство журналиста не могло произойти без ведома или участия наследного принца. На этот факт указывает и телефонный разговор между Хашокджи и братом Мухаммеда бен Салмана.

Отметим, что заявление ЦРУ появилось после того, как МИД СА 15 ноября объявил о непричастности принца к убийству журналиста, пишут «Известия».

Брат саудовского принца, посол СА в США  Халид бин Салман уже открестился от хвонка Хашокджи, заявив, что никогда не разговаривал с ним по телефону, более того, никогда не предлагал ему поехать в Турцию.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашокджи пропал 2 октября, после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчину искали больше 2 недель, потом Эр-Рияд признал факт убийства журналистам. По данным следствия, его задушили в здании генконсульства, а после тело расчленили и уничтожили.

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