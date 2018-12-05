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Внутренний междусобойчик. Американист о показаниях Флинна по «российскому вмешательству»

5 Декабря 2018 в 09:51
Внутренний междусобойчик. Американист о показаниях Флинна по «российскому вмешательству»
Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал НСН о последствиях просьбы спецпрокурора США не отправлять в тюрьму экс-советника Трампа за содействие следствию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, заявил, что бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению. Из документов аппарата Мюллера, поданных во вторник, 4 декабря в суд столичного округа Колумбия, следует, что экс-советник Трампа оказал содействие следствию и предоставил спецпрокурору информацию о контактах членов переходного штаба президента США с представителями российских властей.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал в эфире НСН, как заявление Мюллера отразится на главе государства и на отношениях с Россией (слушайте аудио).

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«По Трампу ударит, потому что любая дополнительная информация о характере взаимодействия Трампа с тем, что считается российскими кругами, сейчас будет основой для мощнейших пропагандистских кампаний. По российско-американским отношениям не ударит, потому что дальше бить не по чему. Практически все возможности конструктивных российско-американских отношений, в целом, надо считать разрушенными. Это внутренняя американская история, такой междусобойчик, к которому надо относиться спокойно», — сказал американист.

Ранее офис спецпрокурора США Роберта Мюллера заявил о разрыве сделки с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. В документе, размещенном в базе судебных документов округа Колумбия, сообщается, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, так как после подписания соглашения о признании вины солгал офису Мюллера, а также Федеральному бюро расследований.
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