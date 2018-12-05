Внутренний междусобойчик. Американист о показаниях Флинна по «российскому вмешательству»

Кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказал НСН о последствиях просьбы спецпрокурора США не отправлять в тюрьму экс-советника Трампа за содействие следствию.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, руководящий расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, заявил, что бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не должен быть приговорен к тюремному заключению. Из документов аппарата Мюллера, поданных во вторник, 4 декабря в суд столичного округа Колумбия, следует, что экс-советник Трампа оказал содействие следствию и предоставил спецпрокурору информацию о контактах членов переходного штаба президента США с представителями российских властей.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал в эфире НСН, как заявление Мюллера отразится на главе государства и на отношениях с Россией (слушайте аудио).