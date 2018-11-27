Разрыв Мюллером сделки с Манафортом поставил Трампу шах и мат

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, руководящего расследованием приписываемого России вмешательства в американские выборы, заявил о разрыве сделки с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. В отчете, размещенном в базе судебных документов округа Колумбия, сообщается, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, так как после подписания соглашения о признании вины солгал офису Мюллеру, а также Федеральному бюро расследований, пишет The New York Times.

О чем именно солгал Манафорт Мюллеру и ФБР, не уточняется, но сторона обвинения обещает рассказать об этом в новом положении о приговоре экс-главы штаба Трампа. Эксперты задаются вопросом, что мог скрывать Манафорт, ведь что может быть хуже, чем отправится в тюрьму до конца своей жизни, отмечает NYT.

«Скорее всего, там было более одной лжи, и это не было чем-то незначительным – это должно было быть что-то важное и намеренное», — отметил собеседник издания, бывший федеральный прокурор Джойс Ванс.

Однако, в этом необычном для судопроизводства ходе со стороны спецпрокурора главной новостью является то, что видимо, Мюллер считает, что нашел неопровержимое доказательство сговора Дональда Трампа с российской стороной. Такое мнение выразил американский профессор Лоренс Трайб на своей странице в Twitter, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Самой большой новостью здесь является не то, что Трамп незаконно повлиял на Манафорта, как на свидетеля, а то, что Мюллер думает, что имеет железное доказательство сговора Трампа с Россией. Шах и мат», — написал Трайб.

Ранее оглашение приговора Полу Манафорту было назначено на 8 февраля. В августе суд присяжных признал его виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.