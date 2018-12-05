Публичная акция. Почему США прибегли к ультиматуму по ДРСМД

Госсекретарь Соединённых Штатов назвал время, когда Вашингтон прекратит исполнять обязательства по договору.

США прекратят исполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности через 60 дней. Это произойдёт в том случае, если Россия не вернётся к исполнению требований документа. С такими словами во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео. По его словам, в течение этого срока американские системы нигде размещаться не будут. Он также отметил, что Вашингтон будет только приветствовать возвращение России к исполнению договора, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН посчитал заявления США о выходе из ДРСМД информационной кампанией.

«На самом деле договор предусматривает механизм его проверки, контроля над его соблюдением. Любые претензии к другой стране, в данном случае к России, нужно излагать в рамках этой комиссии, но этого не делалось или делалось весьма неубедительно. Теперь Трамп пойдёт по пути неких публичных акций. Я уверен в том, что доказательств (неисполнения обязательств – примечание НСН) представлено не будет, потому что Россия не нарушает договор. Это информационная кампания, а не действия по существу», - убеждён сенатор.

В свою очередь,в эфирепредположил, что выход Вашингтона из ДРСМД связан с применением «Калибров» в Сирии.

«США заточены под войну, но они понимают, что им сегодня ни Китай, ни Россию не победить – риски очень большие. Их что беспокоит? Они увидели, что наши “Калибры” были запущены с Азовского моря, пролетели через четыре страны и сделали 276 поворотов. Это значит, что ракета устойчиво летит, они представить не могли, что у нас появилась такая ракета. Они видят, что даже находясь в договоре, мы в состоянии себя защитить», - подчеркнул Клинцевич во время пресс-конференции в НСН.

Однако выход США из документа может быть связан не только с желанием противостоять России. Вашингтон вполне может разместить ракеты и в Азии. Такое мнение в эфире НСН выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Ракеты могут быть размещены в Южной Корее, Австралии, Вьетнаме, на Гуаме, то есть это те страны, которые занимаются сдерживанием Китая. В Европе размещение этого класса ракет будет сопровождаться сильным антивоенным движением. Цель – разместить ракеты ближе к границам РФ: в Польше, Румынии, Прибалтике», - заключил в эфире НСН Блохин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна не будет соблюдать ДРСМД. Документ был заключён ещё в 1987 году. Как утверждает американский лидер, такое решение пришлось принять из-за несоблюдения соглашения Москвой. Позже Дональд Трамп заявил, что в договоре должен участвовать ещё и Китай.