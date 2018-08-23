Ветеран «Альфы»: Потеряв Сирию, ИГИЛ захватит Афганистан

Президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» рассказал НСН о последствиях военной победы России над террористами в Сирии.
«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка – прим. НСН) обнародовало аудиозапись обращения, якобы произнесенного главарем организации Абу Бакром аль-Багдади, сообщает Reuters. В 55-минутной речи аль-Багдади призывает продолжать борьбу, несмотря на неудачи. Отмечается, что нет доказательств того, что голос действительно принадлежит главарю ИГИЛ.
С призывом продолжать борьбу мог выступить любой рядовой боевик «Исламского государства», заявил в эфире НСН президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, который с большой долью сомнения отнесся к тому, что на аудиозаписи был именно главарь боевиков. В любом случае, отметил ветеран «Альфы», ИГИЛ будет продолжать свою деятельность и после поражения в Сирии попробует закрепиться в Афганистане.
Ранее боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за серию нападений в Чеченской республике, которые произошли 20 августа. Однако ветеран «Альфы» с сомнением отнесся к их причастности.
«Я не готов подтвердить, что это именно ИГИЛ организовала, потому что в Чечне ситуация спокойна. Я думаю, что это именно враги Кадырова пытаются подорвать его авторитет в республике и не более», — предположил собеседник НСН.
Напомним, участниками серии нападений на стражей порядка в Чеченской республике оказались подростки от 11 до 17 лет. По словам главы региона Рамзана Кадырова, команду о нападении они получили из-за рубежа путем соцсетей.