Жив или не жив? ИГ обнародовал запись якобы выступления аль-Багдади

Обнародована запись обращения главаря ИГ, о ликвидации которого неоднократно сообщалось ранее.

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка – прим. НСН) опубликовало аудиозапись обращения, якобы произнесенного главарем организации Абу Бакром аль-Багдади, сообщает Reuters. В 55-минутной речи аль-Багдади призывает продолжать борьбу, несмотря на неудачи. Отмечается, что доказательств того, что голос действительно принадлежит главарю ИГ, нет.

Ранее СМИ сообщали, что в результате воздушной операции ВВС Ирака в Сирии Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен и «потерял способности исполнять свои обязанности». По данным телеканала «Ас-Сумария», который ссылался на источник в иракской разведке, в июне истребители ВВС Ирака нанесли удар по штабу командования террористов, в котором находился аль-Багдади.