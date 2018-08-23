Жив или не жив? ИГ обнародовал запись якобы выступления аль-Багдади

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка – прим. НСН) опубликовало аудиозапись обращения, якобы произнесенного главарем организации Абу Бакром аль-Багдади, сообщает Reuters. В 55-минутной речи аль-Багдади призывает продолжать борьбу, несмотря на неудачи. Отмечается, что доказательств того, что голос действительно принадлежит главарю ИГ, нет.
Ранее СМИ сообщали, что в результате воздушной операции ВВС Ирака в Сирии Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен и «потерял способности исполнять свои обязанности». По данным телеканала «Ас-Сумария», который ссылался на источник в иракской разведке, в июне истребители ВВС Ирака нанесли удар по штабу командования террористов, в котором находился аль-Багдади.
заявил, что ликвидация аль-Багдади могла расстроить американцев и их союзников.
«Роль личности в любом деле имеет крайне важное значение, особенно в таких непростых структурах. Конечно, это деморализует людей, в том числе и людей, находящихся рядом, которые управляют, потому что они понимают, что не всё получается. Коалиция во главе с американцами будет крайне сильно расстроены, потому что это может повлиять на очень многие вещи», — сказал сенатор.
В свою очередь, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, что на смену аль-Багдади не было много желающих.
«Я думаю, что аль-Багдади не был харизматиком и человеком, который был сопоставим с тем же Бен Ладеном (основатель "Аль-Каиды"- НСН) по своему авторитету. Не будет Багдади – будет ещё кто-то. Они, может быть, изберут какой-то временный совет. Пока что у них положение сложное. Мало кто захочет на это место (место лидера ИГ – НСН). Я не исключаю, что последует какая-то месть. Скорее всего, мстить они будут на Ближнем Востоке, вряд ли они будут это делать в Европе», - уверен собеседник НСН.
Отметим, что месяц спустя после заявлений о смерти аль-Багдади представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабан сообщил, что лидер ИГ жив.