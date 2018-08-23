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Жив или не жив? ИГ обнародовал запись якобы выступления аль-Багдади

23 Августа 2018 в 09:11
Жив или не жив? ИГ обнародовал запись якобы выступления аль-Багдади
Обнародована запись обращения главаря ИГ, о ликвидации которого неоднократно сообщалось ранее.

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка – прим. НСН) опубликовало аудиозапись обращения, якобы произнесенного главарем организации Абу Бакром аль-Багдади, сообщает Reuters. В 55-минутной речи аль-Багдади призывает продолжать борьбу, несмотря на неудачи. Отмечается, что доказательств того, что голос действительно принадлежит главарю ИГ, нет.

Ранее СМИ сообщали, что в результате воздушной операции ВВС Ирака в Сирии Абу Бакр аль-Багдади был тяжело ранен и «потерял способности исполнять свои обязанности». По данным телеканала «Ас-Сумария», который ссылался на источник в иракской разведке, в июне истребители ВВС Ирака нанесли удар по штабу командования террористов, в котором находился аль-Багдади.

Клинцевич убеждён, что российские ВКС уничтожили главаря ИГИЛ
Неоднократно распространялась информация о ликвидации главаря ИГ. В прошлом году сообщалось, что он мог погибнуть от удара российских ВКС 28 мая. Эту информацию подтвердили руководители группировки. По заявлениям Минобороны РФ, аль-Багдади находился на совещании террористов около Ракки, где был нанесен удар.Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ликвидация аль-Багдади могла расстроить американцев и их союзников.

«Роль личности в любом деле имеет крайне важное значение, особенно в таких непростых структурах. Конечно, это деморализует людей, в том числе и людей, находящихся рядом, которые управляют, потому что они понимают, что не всё получается. Коалиция во главе с американцами будет крайне сильно расстроены, потому что это может повлиять на очень многие вещи», — сказал сенатор.

В свою очередь, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, что на смену аль-Багдади не было много желающих.

«Я думаю, что аль-Багдади не был харизматиком и человеком, который был сопоставим с тем же Бен Ладеном (основатель "Аль-Каиды"- НСН)  по своему авторитету. Не будет Багдади – будет ещё кто-то. Они, может быть, изберут какой-то временный совет. Пока что у них положение сложное. Мало кто захочет на это место (место лидера ИГ – НСН). Я не исключаю, что последует какая-то месть. Скорее всего, мстить они будут на Ближнем Востоке, вряд ли они будут это делать в Европе», - уверен собеседник НСН.

Отметим, что месяц спустя после заявлений о смерти аль-Багдади представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабан сообщил, что лидер ИГ жив. 
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