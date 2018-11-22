Специально пакостить не будут. Как отразится запуск «Турецкого потока» на Украине?

«Газпром» определился, через территорию каких стран будет проходить газ второй нитки трубопровода.

Маршрут поставок газа по второй нитке «Турецкого потока» выбран компанией «Газпром». Трубопровод может пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Причём в первые две страны газ может поступить уже в 2020 году. Венгрия получит голубое топливо в 2021 году, Словакия – во второй половине 2022 года, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осенние материалы газотранспортных операторов четырёх стран в рамках процедур бронирования будущих мощностей. В целом, как отмечает СМИ, это позволит уже в 2022 году отказаться от транзита газа через Украину.

Ранее глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что Киев должен не допустить строительства второй ветки «Турецкого потока», поскольку это приведёт к сокращению транзита на 12-13 миллиардов кубометров. Тогда украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН отметил, что «Газпром» может и сохранить транзит.

«Убытки, конечно, могут быть серьезные. Но Россия и “Газпром” специально не будут пакостить Украине и отказываться от транзита, если в этом будет экономическая целесообразность. Просто украинские “партнеры” ведут себя порой неадекватно. Вместо того, чтобы вести переговоры с точки зрения здравого смысла и взаимных интересов, они их ведут с точки зрения политической целесообразности, а это не всегда благоприятно влияет на их исход», - рассказал эксперт.

В свою очередь,в эфире подчеркнул , что бороться со строительством второй ветки «Турецкого потока» Украина не сможет без поддержки США.

«Реальное падение газа [после запуска «Турецкого потока»], скорее всего, произойдет примерно на 10 процентов. Но мы понимаем, что есть “Северный поток-2”, есть “Турецкий поток-2”. Украина будет, конечно, усиленно с этим бороться, но исходя из нынешней ситуации, как я вижу, если не будет очень сильных санкций со стороны США, я думаю, Украина сама ничего не сделает. Плюс есть ее восточноевропейские соседи, которые традиционно поддерживают Украину в этом направлении», - выразил мнение Чижов.

Напомним, 19 ноября президент РФ Владимир Путин дал старт поставкам газа по первой нитке «Турецкого потока». Голубое топливо по ней будет направлено для нужд потребителей Турции. Только вторая нитка будет доставлять газ странам Южной и Юго-Восточной Европы.